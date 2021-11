Conform prognozei de specialitate, până la ora 10:00, în zona continentală a județelor Constanța și Tulcea se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

În plus, până la ora 10:00, în județele Olt (Caracal, Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica) și Dolj (Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Leu, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Bratovoești, Cerăt, Castranova, Dioști, Afumați, Teasc, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Giubega, Apele Vii, Rojiște, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Perișor, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Întorsura, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Radovan, Izvoare) se va semnala ceată ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.