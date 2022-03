Pe de altă parte, evaluările făcute de Londra indică faptul că trupele ucrainene încă dețin controlul asupra centrului Mariupolului, potrivit ultimei evaluări a serviciilor militare secrete britanice.

Pe de altă parte, forțele rusești continuă să dețină poziții la est și la vest de Kiev, în ciuda retragerii unui număr limitat de unități.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0NUMTq8nrj