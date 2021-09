Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare de la peronul staţiilor despre această situaţie şi sunt îndrumaţi de către personalul Metrorex spre transportul public de suprafaţă.

„Informam publicul calator ca astazi, 22.09.2021, incepând cu ora 13:55 din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica, pe Magistrala 2, in statia de metrou Eroii Revolutiei a fost afectat iluminatul normal. Pe durata avariei, in statiile Metrorex intra automat iluminatul de siguranta.

Pentru siguranta calatorilor aflati la metrou, s-a dispus circulatia trenurilor fara oprire in statia de metrou Eroii Revolutiei.

Calatorii sunt permanent informati prin sistemul de sonorizare de la peronul statiilor despre aceasta situatie si sunt indrumati de catre personalul Metrorex spre transportul public de suprafata”, a anunțat Metrorex.