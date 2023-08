Rambo, așa cum l-au poreclit localnicii nu se lasă prins. De la finalul lunii iulie, ursul s-a mutat în Ploiești și se plimbă în zona rafinăriei Vega, la periferia orașului. Este a treia oară când oamenii dau nas în nas cu animalul sălbatic.



Autoritățile au început o amplă operațiune de capturare. Vânători, jandarmi și pompieri au pornit pe urmele lui și au chemat în ajutor și echipaje ISU de la munte, din Brașov. Au folosit inclusiv drone cu termoviziune ca ursul să poată fi zărit. La acțiune a participat și primarul orașului Ploiești. Deși eforturile sunt mari..animalul e de negăsit.



"Am inceput sa cautam. Deja incepusem sa mergem catre ziua, dar am intrat in ce inseamna stufaris, am intrat in porumb in partea cealalta. Nu am gasit absolut nimic", a spus primarul orașului Ploiești Andrei Volosevici.



După ore de căutări, când autoritățile s-au retras, Rambo a apărut iar. O cameră de supraveghere l-a surprins în același loc în care a fost văzut ultima dată de un localnic. Specialiştii spun că ar fi un exemplar care ar avea în jur de trei ani şi 150 de kilograme.

