Acuzațiile, bazate pe noi dovezi obținute de serviciile secrete britanice, sunt cuprinse într-un mandat de arestare emis de poliția austriacă pe numele unui fost funcționar al poliției și al serviciilor secrete austriece. Acesta a fost reținut vinerea trecută, iar o copie a mandatului a fost consultată de jurnaliștii de la Financial Times, potrivit Realitatea Plus.





Jan Marsalek, nume-cheie în anchetă, este un om de afaceri austriac, dat, în prezent, în urmărire internațională. Bărbatul ar fi fost recrutat de serviciile secrete ale Rusiei încă din 2010 și este posibil să fi fost unul dintre cele mai puternice active pe care le-au avut serviciilor de spionaj ale Kremlinului în Europa. Iar asta pentru că Marsalek a reușit să se folosească de poziția sa, pe atunci director la o mare companie de procesare a plăților, pentru a da cale liberă operațiunilor clandestine violente.





Marsalek a reușit, de altfel, să faciliteze munca sub acoperire pentru serviciile de informații militare rusești și pentru serviciile de informații interne pe teritoriul european pe o perioadă de cel puțin cinci ani, începând din 2017.



Un alt nume controversat apare și el în anchetă. Egisto Ott, cel care l-a ajutat pe Marsalek să facă rost de conținutul complet al telefoanelor mobile a trei oficiali de rang înalt din cadrul Ministerului de Interne al Austriei, inclusiv șeful ministerului responsabil pentru toate serviciile de poliție și de informații austriece.



În prezent, Viena este unul dintre principalele centre de spionaj politic din Europa. Oficialii occidentali cred că o treime din cei 180 de diplomați ruși acreditați care se află acolo sunt agenți de informații sub acoperire.