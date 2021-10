”Ducem la capăt ce am început acum o lună. A durat cam mult pentru că au fost niște jocuri de culise, dar astăzi o să cadă guvernul Cîțu cu un număr record de voturi.

Un coleg are Covid, dar ceilalți vom vota cu toții.

După moțiunea de astăzi, urmează revenirea în fire a lui Iohannis, conectarea lui cu poporul. Dacă va continua să îl susțină pe Cîțu mai departe, încalcă Constituția și va suferi consecințe. Sigur că ne gândim la suspendare.

Am arătat cu această moțiune că putem duce acest demers până la capăt. Pas cu pas vom ajunge le toate aceste etape”, a declarat Simion.

Copreședintele AUR a anunțat că propunerea lor de premier rămâne Călin Georgescu, care să conducă o echipă de specialiști.

”Vom merge cu o propunere de premier la consultările cu președintele. Mesajul este același ca în decembrie.

Propunerea noastră este un guvern de specialiști, avem o propunere de premier, un om care a fost la ONU, care a făcut ultima strategie de dezvoltare durabilă a României - Călin Georgescu.

PSD nu are cu ce propunere să vină. Domnul Alexadru Rafila e departe de a fi ceea ce înseamnă un prim-ministru.

Țara are de pierdut dacă Florin Cîțu se agață în continuare de funcție.

E mai bine să nu fim conduși deloc de nimeni decât să ne conducă Florin Cîțu și gașca.

Este exclus să îi susținem pe Bogdan Ciucă sau Lucian Bode pentru funcția de premier.

Va fi un număr record de voturi, 280-290, o să fie o zi istorică. Păcat că i-am plătit salariul lui Cîțu atât timp”, a mai spus Simion.