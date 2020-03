Au găsit o CIUPERCĂ GIGANT pe Transfăgărăşan. Au aruncat-o imediat! Ce era, de fapt?

Ciuperca gigant a crescut într-o zonă turistică situată la poalele munţilor Parâng. Deşi este comestibilă, bărbatul care a găsit-o a preferat doar să se fotografieze cu mânătarca.

”Se vedea că este bătrână. Nu am luat-o acasă, noi luăm doar ciupercile tinere, mai frumoase, care ajung şi la trei kilograme. Eu am găsit-o, la Obârşia Lotrului. Sunt aici la cules de ciuperci, cu soţia. Mergem frecvent. Ne-am fotografiat cu ea şi am aruncat-o. M-a surprins mărimea ei. Am cântărit mânătarca şi am văzut că are cinci kilograme. Am găsit şi albe, mari, o frumuseţe. Marţi am găsit 30 de kilograme de calitatea I, eu cu soţia, aici se fac bani la greu”, a declarat Viorel Daniel Dăianu, un lăcătuş mecanic din Târgu-Cărbuneşti.