Aterizare de urgență pe Aeroportul din Timișoara: O pasageră infectată cu COVID-19 a leșinat!

In jurul orei 10.00, ”o cursa aeriana a companiei Tarom ce zbura pe ruta Bucuresti-Madrid, cu 183 de pasageri, a aterizat la Timisoara, pentru o urgenta medicala intervenita la unul dintre pasageri. Urmeaza ca aeronava sa decoleze de la Timisoara in scurt timp”, transmit reprezentantii Aeroportului Timisoara.

Femeia in varsta de 65 de ani locuieste de 17 ani in Spania si venise in Romania pentru a participa la inmormantarea unei rude. In timpul zborului spre Madrid a lesinat, astfel ca pilotii au cerut permisiunea de aterizare pe cel mai apropiat aeroport, scrie si opiniatimisoarei.ro.

Echipajul Ambulantei sosit pe pista aeroportului pentru a o prelua pe femeie i-a facut un test rapid de COVID-19 care a iesit pozitiv.

Medicii insa suspecteaza si un infarct, astfel ca pacienta a fost transportata de urgenta la Spitalul Municipal pentru investigatii si un test PCR. Daca rezultatul pozitiv la coronavirus va fi confirmata si de analiza, pacienta va fi internata la Spitalul Victor Babes, iar in cazul in care se confirma infarctul, ea va fi transferata la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, mai arata sursa citata.