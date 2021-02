Primăria nu a anunțat când va intra în vigoare decizia, însă potrivit primarului Ciprian Ciucu este nevoie de cel puțin trei luni pentru a achiziționa utilajele de ridicare a mașinilor și pentru a primi de la Primăria Capitalei terenul pentru depozitarea lor.

”Oamenii din Sectorul 6 îmi cer să facem ceva. Spațiul public din București și din Sectorul 6 nu este demn de un spațiu public din Uniunea Europeană. Se parchează oricum și oriunde pe parcă nu ar exista o autoritate publică. Nu mai vedem orașul de mașini, nu mai vedem spațiul verde de mașini, nu mai avem loc de mașini care sunt puse unde fiecăruia îi pică mai bine. Această situație de haos nu poate continua. Acest proiect vizează în special ridicarea mașinilor abandonate. Conform legii, proprietarii sunt cu 6 luni înainte anunțați, deci au tot timpul din lume să se ocupe și să nu își lase acea mașină abuzând de spațiul public. De când am venit în primărie, am început această campanie, să punem informări pe fiecare mașină în parte și vă spun că sunt mii de mașini abandonate pe spațiul public. Asta înseamnă mai puține locuri de parcare, mai puțin spațiu în general. (...) În acest an vizez trei categorii: mașinile abandonate, dubele și utilitarele care împânzesc cartierele noastre - Drumul Taberei este plin, Militariul este plin, Giuleștiul e plin. Ei lucrează la o firmă, dar în loc să le pună în garaj vin cu ele acasă, aglomerează și traficul, fiindcă nu vin cu RATB-ul, aglomerează și spațiul public. A treia categorie, unde am nevoie de această măsură complementară amendării, cei care parchează pe spațiul verde. Aici e politică de toleranță verde. Nu se mai poate, am investit în spațiul verde, hai să-l protejăm”, a spus Ciucu în timpul ședinței, potrivit hotnews.

Primăria va începe și o campanie de curățenie, prin ridicarea mașinilor care împiedică salubrizarea străzilor.

Ridicarea mașinilor se va face de Poliția Locală și ADP.

”Eu însumi am fost afectat de hingherii de mașini. De aceea nu vom da acest serviciu unui operator privat care să se transforme în hingheri de mașini și să abuzeze de funcția pe care o au. De aceea vreau ca acest serviciu să fie livrat de ADP și de Poliția Locală, tocmai ca să evităm abuzurile. În ceea ce privește parcarea pe trotuar, politica mea nu este de toleranță zero tocmai din motivele pe care le-ați explicat (lipsa locurilor de parcare). Nu vom ridica mașini de pe trotuar acolo unde spațiul permite să se meargă pietonii în liniște”, a mai spus edilul.