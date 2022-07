Doi tineri, recent căsătoriți, au fost obligati de reprezentanții restaurantului care le-a organizat nunta sa semneze un act prin care li se cerea ipoteca pe casa, dupa ce le-au impus sa plateasca de doua ori suma pentru meniu. In plus, li s-ar fi oprit buletinul într-un seif drept garanție. Reprezentantii localului au spus, pentru Realitatea PLUS, că cei doi miri au primit servicii de lux, fără a achita prețul. Aceștia spun că acuzațiile sunt nefondate și mirii vor să scape de plată.