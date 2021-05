"Experienţa acumulată în misiuni de luptă, într-un teatru de operaţii cu multiple ameninţări şi provocări permanente, aplicarea efectivă a procedurilor NATO, cu fiecare misiune îndeplinită, au adus cu siguranţă valoare nivelului de pregătire, de instruire, în întreaga armată. Sunt peste 19 ani de experienţă acumulată în Afganistan, în cel mai dificil şi mai complex teatru de operaţii nu doar pentru Armata României, ci şi pentru NATO", a afirmat Ciucă, pentru Agerpres.ro.



El a apreciat că "drumul României către Bruxelles, unde funcţionează sediile NATO şi UE, a trecut şi pe la Kandahar, Kabul sau alte baze importante din Afganistan".



"Pentru Armata Română, anul 2002 însemna speranţe de a putea contribui la împlinirea unui obiectiv strategic naţional, primirea invitaţiei de a adera la Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce s-a şi întâmplat, chiar în toamna acelui an. Doi ani mai târziu, la depunerea instrumentelor de aderare, Armata României continua să îşi îndeplinească misiunile în Afganistan, dar şi în Irak şi devenea membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice, în baza deciziei luate de membrii Alianţei. Putem spune, fără teama de a exagera, că drumul României către Bruxelles, unde funcţionează sediile NATO şi UE, a trecut şi pe la Kandahar, Kabul sau alte baze importante din Afganistan, ori prin Nasiriyah şi Tallil, în Irak", a arătat ministrul Apărării.



Nicolae Ciucă şi-a reiterat recunoştinţa faţă de cei 27 de militari români care şi-au pierdut viaţa în timpul misiunilor în Afganistan: "Este efortul pe care Armata Română l-a făcut în aceşti aproape 20 de ani. Sigur, sunt celelalte chestiuni de specificitate pe care le-am putut constata de fiecare dată când am avut posibilitatea să ajung în teatrul de operaţii Afganistan, la intervale de timp destul de mari, dar toate aceste elemente au influenţat enorm transformarea Armatei României şi, desigur, căpătarea unui renume în cadrul misiunii Enduring Freedom, pentru că atunci am început misiunea în cadrul Operaţiei Enduring Freedom şi, ulterior, în cadrul misiunii asumate de către Alianţa Nord-Atlantică".



Potrivit reprezentanţilor Ministerului Apărării, în teatrul de operaţii din Afganistan s-au rotit aproximativ 32.000 de militari, în timpul misiunilor derulate pe parcursul a 19 ani.

CSAT a decis, în ședința de marți, 27 aprilie, modul în care se va face retragerea militarilor români din Afganistan, în urma anunțului NATO și al SUA. Din Afganistan urmează să revină acasă peste 750 de militari români. De la începerea conflictului din Afganistan, țara noastră a participat la misiuni alături de NATO, din anul 2002. În această perioadă, peste 100 de militari români au fost răniți și 27 au căzut la datorie. Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, în ședința CSAT de marți „a fost analizată și aprobată redislocarea în România a contingentului militar din Afganistan, la încheierea misiunii Resolute Support, conform unui calendar convenit cu partenerii din coaliție. Redislocarea va fi etapizată și se va derula pe parcursul următoarelor luni. România va retrage forțele din Afganistan coordonat cu membrii de coaliție NATO începând cu 1 mai 2021. Toți cei 615 militari și peste 80 de tone de materiale și elemente de logistică vor fi extrase cu aeronave militare naționale și ale coaliției. Țara noastră a fost constant printre principalii contribuitori la misiunea NATO din Afganistan. Mii de miliari români au participat la această misiune de-a lungul timpului, fapt care a sporit gradul lor de pregătire în condiții de luptă și a condus implicit la profesionalizarea în ansamblu a Armatei României. Prestația militarilor români a fost întotdeauna foarte apreciată de partenerii și aliații noștri. România face parte din coaliția împotriva terorismului, iar militarii noștri care acționează în teatrele de operații și-au asumat mereu cu profesionalism și curaj riscurile și pericolele pe care le presupune lupta pe acest front. Afganistanul va rămâne însă un loc marcat de profundă îndurerare, 27 de militari de elită ai armatei române au căzut la datorie și ei vor rămâne mereu în gândurile noastre”.