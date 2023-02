„Primii patru roboți \"Marker\" au sosit în regiune la timp. Începem să încărcăm imagini-țintă, să dezvoltăm algoritmi de luptă ca parte a unui grup de roboți de luptă și să instalăm arme antitanc puternice”, a declarat Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos pe canalul său de Telegram. Pentru ca postarea sa să fie mai convingătoare, oficialul rus a distribuit o înregistrare video cu UGV-urile Rusiei pe rețeaua de socializare.

Postarea lui Rogozin a fost distribuită de analistul militar Sam Bendett, specializat în sisteme robotice și inteligență artificială, care a anunțat că fostul șef al Roscosmos ar fi coordonat crearea unor centre întărite în care militarii să fie antrenați pentru folosirea acestor UGV-uri și în care să fie produse unități suplimentare.

