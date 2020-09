Arafat: "Pandemia ne-a găsit nepregătiți. Din păcate, încă de la începutul ei, au fost ignorate toate avertismentele"

"Au crescut averismentele ca exista posibilitatea sa apara candva o pandemie similara cu cea din 1918. A fost ceva, similar unei pandemii, si in 2009, dar acum e mai grav decat ceea ce s-a intamplat in 2009. Avertizmentele date, inclusiv la nivel de NATO, au ramas fara implementare.

In timpul presedintiei Romaniei de anul trecut am inaintat un raptort in care am avertizat ca nu suntem pregatititi sa facem fata unei crize biologice sau unei pandemii. (...) Directia pentru Situatii de Urgenta (DSU) a avut discutii si a lasant ideea ca trebuie create stocurile in Romania nu doar pentru pandemie, ci si pentru alte riscuri", a aratat Arafat.