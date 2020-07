Ar putea fi primul pacient adult care învinge HIV/SIDA, fără transplant de măduvă. Află POVESTEA

Acest caz a fost prezentat în cadrul celei de-a 23-a Conferinţe internaţionale HIV/SIDA, ce se desfăşoară pentru prima oară în mediul online (în perioada 6-10 iulie) din cauza pandemiei de coronavirus.



Virusul HIV afectează zeci de milioane de oameni la nivel global. Deşi boala provocată de acest virus, SIDA, nu mai este o condamnare la moarte, pacienţii seropozitivi trebuie să urmeze un tratament pe viaţă.



În ultimii ani, doi bărbaţi - cunoscuţi drept pacienţii "Berlin" şi "Londra" - par să se fi vindecat după ce au suferit câte un transplant de măduvă osoasă cu risc ridicat pentru tratarea cancerului.



O echipă internaţională de cercetători a anunţat că studiază cazul unui al treilea pacient care nu mai prezintă semne ale infecţiei după ce a primit un tratament diferit.



Pacientul, un brazilian în vârstă de 34 de ani, al cărui nume nu a fost dat publicităţii, a fost diagnosticat cu HIV în 2012. În cadrul studiului, el a primit mai multe medicamente antiretrovirale puternice, printre care maraviroc (comercializat sub denumirea Celsentri) şi dolutegravir (Tivicay).



Însă, după mai mult de 57 de săptămâni fără niciun tratament anti-HIV, acest pacient a rămas negativ la testul de detectare a anticorpilor anti-HIV.



Ricardo Diaz, expert în maladii infecţioase de la Universitatea din Sao Paulo, a estimat că pacientul poate fi considerat vindecat de SIDA.

"Important pentru mine este să am un pacient care s-a aflat sub tratament şi care controlează acum virusul fără tratament. Nu am mai putut detecta virusul şi a pierdut răspunsul specific la virus - dacă nu ai anticorpi, nu ai nici antigeni", a afirmat Diaz.



Conform ONU, 1,7 milioane de persoane au contactat HIV în cursul anului trecut şi peste 40 de milioane de persoane trăiesc cu acest virus.



Conform doctorului Diaz, modul de tratament aplicat de echipa sa, care necesită însă studii suplimentare, este o cale mai etică de urmat de persoanele grav bolnave cu HIV decât cel al grefei de măduvă osoasă.



Pentru Sharon Lewin, directoarea Institutului Doherty pentru Infecţii şi Imunitate din Melbourne, concluziile lui Ricardo Diaz sunt "foarte interesante", însă necesită o analiză "mai aprofundată", mai arată sursa citată.