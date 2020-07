Aproape 19 milioane de dolari pentru femeile agresate sexual de Harvey Weinstein

Anunțul a fost făcut marți de procurorul statului american New York. Suma exactă este 18, 875 de milioane de dolari, potrivit CNN

Aceste despăgubiri, care trebuie încă să fie aprobate de două tribunale, decurg din procesele demarate împotriva fostului producător hollywoodian, în vârstă de 68 de ani, şi împotriva studioului The Weinstein Company, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Harvey Weinstein şi The Weinstein Company au greşit faţă de angajaţii lor. După hărţuiri, ameninţări, discriminare şi discriminare de gen, s-a făcut puţină dreptate pentru aceste supravieţuitoare”, a declarat procurorul Letitia James într-un comunicat, fără să precizeze numărul persoanelor vizate de acest acord.

În plângerea depusă în instanţă se afirma că Harvey Weinstein "le cerea angajatelor sau le forţa să aibă contacte sexuale neconsimţite în schimbul păstrării locului de muncă sau pentru a avansa în carieră".

Un avocat al mai multor reclamante a criticat însă imediat propunerea de acord, considerând că este vorba despre „o trădare totală".

Potrivit lui Douglas Wigdor, Harvey Weinstein „nu acceptă nicio responsabilitate pentru faptele sale" în această tranzacţie şi nu va trebui să plătească niciun ban din buzunarul său. Acest avocat o reprezintă în special pe Tarale Wulff, o fostă chelneriţă care a depus mărturie în procesul lui Harvey Weinstein, declarând că fostul producător de film a violat-o în unul dintre apartamentele sale în 2005.

Avocatul a spus că acest acord le va împiedica pe persoanele care nu doresc să se înscrie în acţiunea colectivă să caute alte căi de atac pentru a obţine compensaţii. Avocatul american a precizat că intenţionează să se opună acestui acord în instanţă.

Fostul producător hollywoodian Harvey Weinstein, declarat vinovat în februarie de viol şi agresiune sexuală, a fost condamnat pe 11 martie la 23 de ani de închisoare, la finalul unui proces intens mediatizat la New York.

În vârstă de 68 de ani, Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol asupra Jessicăi Man, o actriţă aspirantă în momentul comiterii faptei, şi agresiune sexuală asupra asistentei de producţie Mimi Haleyi.

Condamnarea producătorului Harvey Weinstein a fost considerată o victorie răsunătoare obţinută de #MeToo, o mişcare înfiinţată pentru a combate agresiunile sexuale comise de bărbaţi influenţi din diverse sectoare de activitate.

Aproape 90 de femei, inclusiv Angelina Jolie şi Salma Hayek, l-au acuzat până în prezent, în mod public, pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală sau viol. Cele mai multe dintre faptele prezumtive s-au prescris. Producătorul american a negat acuzaţiile şi a spus că toate raporturile sale sexuale au fost consensuale.

Producătorul de film a fost pus sub acuzare în luna aprilie într-un al treilea dosar de agresiune sexuală, în cadrul unui proces care urmează să fie instrumentat de procurorii din Los Angeles.

El se află în închisoarea de maximă siguranță Alden din New York, scrie CNN.

Aflat în dizgraţie, unul dintre cei mai influenţi producători de la Hollywood, Weinstein a produs filme de succes ca lungmetrajul "Shakespeare in Love", recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun film, pe lângă „Pulp Fiction”, „Pacientul englez/ The English Pacient”, „Bandele din New York/ Gangs of New York” şi „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love”, premiat cu Oscar.