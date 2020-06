VIDEO Apel disperat, români transformați în SCLAVI la o fermă de sparanghel din Austria

Femeia a relatat pentru ziarulromanesc.at că grupul de români a ajuns la o fermă din localitatea Mannsdorf an der Donau, aflată la circa 40 de km de Viena, la cules și prelucrat sparanghel.

”Patroana, care este de origine turcă, își bate joc de oameni, am lucrat pe zi 14 ore de la 6 dimineața până seara la ora 21 doar cu o pauză de o oră la amiază și platește 4 euro pe oră, nu am semnat nici un contract, când am ajuns aici în contract scrie 40 ore pe saptamană, a ținut 11 persoane într-o cameră, poți spune că este ca un grajd de animale. Vă rog să mă ajutați, unde trebuie să sun? mulțumesc mult, astept un raspuns!” a povestit românca pentru ziarulromanesc.at.