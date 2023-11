În scrisoare se atrage atenția asupra crizei de personal care s-a adâncit de la un an la altul, pe fondul unei inechități salariale față de specialiștii CNSAS.

"Cândva, 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗮𝗽𝗲 𝟯𝟬𝟬 de entuziaști, care am pornit pe un drum necunoscut, spre aducerea la lumină a adevărului. Am muncit, zi de zi, pentru ca spațiul public românesc să fie curățat de umbrele încăpățânate ale trecutului. (...) 𝗔𝗺 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁 𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗲, 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁 𝗼 𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁̦𝗶𝗲. (...) 𝗔𝗺 𝗿𝗮̆𝗺𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁̦𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟬. Au trecut anii. Și am început să vedem cum, unul câte unul, specialiștii noștri au fost nevoiți să plece la alte instituții ale administrației publice centrale. Care le-au oferit remunerații tot mai mari, adesea neverosimil de mari în comparație cu cele interne, în ciuda clamatei salarizări unitare și nediscriminatorii. Drenarea personalului CNSAS către Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi a României, Ministerul de Externe, Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor și instituții subordonate (ANAF, Autoritatea Vamală Română) etc. a luat amploare în ultimii ani," se arată în comunicatul CNSAS.