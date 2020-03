ANUNȚUL Guvernului despre amânarea RATELOR, modificări de ultimă oră

De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitărilor, iar guvernul dă posibilitatea celor care au credite să își plătească restanțele înainte de a solicita amânarea ratelor.

Ministrul finanțelor Florin Cîțu spune că una dintre clarificările aduse ordonanței de urgență privind amânarea plății ratelor către bănci este posibilitatea ca cei cu restanțe să își poată aduce ratele la zi.

Ordonanța a fost retrasă de la publicarea în Monitorul Oficial pentru a fi modificată de guvern în ședința de astăzi.

„Sunt câteva clarificări care au fost omise in ordonanta trecuta. Discuția despre dobîndă la dobândă... Nu se mai capitalizează pentru creditele ipotecare. (...) . Am extins și perioada până la care se pot face aceste cereri, la cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Acu mpermitem oamenilor 45 de zile de la mometnul aparitiei acestei OUG să facă cererile către bancă. (...) Momentul in care solicita trebuie sa aiba creditele la zi, creditele platite”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul Ludovic Orban a prezentat cele 3 modificări care vor fi făcute în ședința de guvern.

„1. La creditele ipotecare va fi dobîndă 0. Nu există dobândă la dobândă;

2. Se prelungește termenul până la care se poate depune cererea, persoana fizica sau juridica, adică 45 de zile de la publicarea în MO, față de perioada stării de urgență precizată inițial;

3. Se dă posibilitatea ca până la momentul în care solicită amânarea, dacă au restanțe la plata creditelor, să își aducă creditele la zi. Când solicită trebuie să nu aibă restanțe”.

Ședința de Guvern de luni, 30 martie, a început la ora 17.00, la Palatul Victoria.