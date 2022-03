The Ghost of #Kyiv is alive! The legendary ace was shot down, but already got a new plane. pic.twitter.com/51wYHG1xHY

"Fantona de la Kiev este în viață. Legendarul as a fost doborât, dar are deja un nou avion," a fost anunțul primit cu un val de entuziasm, potrivit agenției Nexta.

Marți dimineață forțele ucrainene au anunțat că pilotul ar fi fost ucis în timpul luptelor între Rusia și Ucraina. Oleksandr Oksanchenko a fost unul dintre cei mai buni piloți de vânătoare din lume.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM