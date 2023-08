Edilul șef susține că pe 17 august se încheie aceste lucrări, iar cei din Sectoarele 2 și 3 ar trebui să aibă apă caldă, precizând însă că pentru unii locuitori ai Capitalei problema va mai persista câteva zile.

„Noi avem două centrale - una în sud care se numește Progresului și una în sud-est care se numește Sud. Fiecare dintre cele patru mari centrale au o perioadă în vară când se opresc, a fost timpul celei din Vitan să se oprească, în proximitatea ei este acest cămin de schimb între magistrale la care trebuia intervenit și dacă tot s-a oprit C.E.T.Sud, am zis că e momentul să lucrăm și în acest cămin. Am încercat să ducem toată apa caldă de care era nevoie în Sectoarele 2 și 3 să o ducem din C.E.T Progresul în C.E.T.Sud. Din păcate, pe zona pe care am vrut să deviem a crăpat, pentru că rețeaua este așa cum este și atunci avem acest inconvenient care se va termina mâine”, adaugă el.

„Maine se rezolvă acest cămin și în felul ăsta apa caldă din C.E.T Progresul poate să meargă prin el în Sectoarele 2 și 3”, dă asigurări edilul. Întrebat dacă vor mai exista de mâine blocuri în București în care nu va exista apă caldă, Nicușor Dan a spus: „Există probleme punctuale și există lucrări la magistrale pe care le facem și care durează patru zile, șapte zile, 10 zile, pentru că intervenim în sfârșit pe acele conducte care au unele diametru de 1 m, altele de 1,20 m pentru care nu există proceduri de bypassare”, spune Nicușor Dan.