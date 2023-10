Abu Marzouk, membru al biroului politic al Hamas, a declarat pentru agenţia de presă oficială RIA Novosti că Rusia, SUA, Franţa, Spania, Italia şi multe altele au făcut apel la eliberarea cetăţenilor lor dintre cei peste 200 de ostatici pe care Hamas i-a capturat în timpul unui raid transfrontalier în Israel în 7 octombrie, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Hamas, a spus el, a examinat cererea Moscovei "mai pozitiv şi mai atent decât în cazul celorlalte părţi, având în vedere caracterul relaţiilor noastre cu Rusia".

RIA Novosti îl citează afirmând că Hamas nu-i consideră pe ostatici drept ruşi, francezi sau americani. "Toţi cei capturaţi, pentru noi, sunt israelieni, deşi se face apel la cetăţenia lor originară, în speranţa că aceasta îi va salva", a spus el.





În acelaşi timp, Marzouk a declarat vineri la Moscova că vizita delegaţiei grupării islamiste în capitala rusă este un semn că Rusia vede Hamas ca pe o "mişcare de eliberare şi nu ca pe o mişcare teroristă", notează RIA Novosti.



Din această perspetivă, Hamas "apără interesele poporului său (palestinian) şi duce o luptă pentru dreptate".



În ceea ce priveşte negocierile de la Ministerul rus de Externe (cu ministrul adjunct de externe Mihail Bogdanov, reprezentantul special al preşedintelui rus pentru Orientul Mijlociu), liderul Hamas a declarat că s-a discutat "tot ceea ce priveşte problema palestiniană".



"Am avut întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe, am discutat despre tot ceea ce ţine de problema palestiniană şi despre cum vom stabili împreună un viitor pentru întreaga regiune şi pentru umanitate, diferit de viitorul pe care îl propun SUA", a spus el.



Cu câteva ore înainte, un reprezentant al Hamas a declarat pentru cotidianul Kommersant că, în timpul vizitei la Moscova, mişcarea islamistă a prezentat "prietenilor ruşi MOTIVELE atacului din 7 octombrie".



Totodată, Abu Hamid a declarat pentru ziarul Kommersant că Hamas are nevoie de timp pentru a-i localiza pe toţi cei care au fost duşi în Gaza de diverse facţiuni palestiniene în atacurile din 7 octombrie, când au fost ucise cel puţin 1.400 de persoane în Israel.



Israelul a declarat miercuri că mai mult de jumătate dintre ostaticii deţinuţi de Hamas au paşapoarte străine a 25 de ţări diferite, iar Rusia a identificat 3 dintre cetețenii săi.



Rusia şi-a apărat vineri decizia de a invita delegaţia Hamas la Moscova în faţa unor critici puternice din partea Israelului, afirmând că este necesar să se menţină contacte cu toate părţile implicate în conflictul israeliano-palestinian.



Israelul, care a promis să anihileze Hamas drept represalii la atacul din 7 octombrie, a calificat decizia drept "deplorabilă" şi a îndemnat Moscova să expulzeze delegaţia.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că delegaţia Hamas s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Ministerului de Externe al Rusiei, dar nu şi cu preşedintele Vladimir Putin sau cu oficiali ai Kremlinului.



"Considerăm că este necesar să ne continuăm contactele cu toate părţile şi, bineînţeles, vom continua dialogul cu Israelul", a declarat el reporterilor.



Rusia menţine legături cu toţi actorii-cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv Israel, Iran, Siria, Hamas şi Autoritatea Palestiniană, susţinută de Occident, care exercită o autonomie limitată în Cisiordania.



Moscova a pus în mod repetat criza pe seama unui eşec al diplomaţiei americane.



Ambasada Rusiei în Israel a emis o declaraţie în care a reiterat apelul Moscovei la o încetare imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas şi livrarea de ajutor umanitar populaţiei din Gaza, pe care Israelul o bombardează puternic înaintea preconizatei invazii terestre. Reprezentanţii Hamas din Gaza afirmă că peste 7.000 de palestinieni au fost ucişi în bombardamentele israeliene.



Armata israeliană a ridicat vineri la 229 numărul ostaticilor încă deţinuţi de Hamas şi de alte miliţii în Fâşia Gaza.



Purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Al Qasam, aripa armată a Hamas, Abu Obeida, a anunţat că aproximativ 50 de ostatici au fost ucişi de bombardamentele israeliene asupra Fâşiei Gaza, controlată de islamişti, lucru pe care armata israeliană a refuzat până în prezent să îl comenteze.



De asemenea, gruparea islamistă a discutat la Moscova şi despre încetarea ostilităţilor cu ministrul adjunct de externe iranian Ali Bagheri Kani, care s-a aflat şi el în capitala rusă, potrivit unui mesaj al ambasadei Republicii Islamice în Rusia.



"Prioritatea Teheranului în negocierile cu alte părţi este o încetare imediată a focului, acordarea de asistenţă populaţiei şi ridicarea blocadei represive în Gaza", a precizat ambasada Iranului la Moscova.