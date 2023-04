”În ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucureşti-Ilfov a desfăşurat o serie de acţiuni de control la operatorii economici care activează în domeniul alimentaţiei publice, hotelier, precum şi magazine din cea mai cunoscută zonă a Capitalei – Centrul Vechi. Astfel, 40 de locaţii au fost verificate de comisarii CRPCR Bucureşti-Ilfov”, anunţă, sâmbătă, ANPC, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, până la ora transmiterii acestei ştiri, comisarii au aplicat 18 amenzi contravenţionale, în cuantum de 177.000 lei, 6 avertismente şi au dispus opritea definitivă de comercializare a unor produse neconforme, în valoare totala de circa 19.000 lei.

De asemenea, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor, pentru 14 operatori economici.

Potrivit ANPC, locaţiile oprite temporar de la funcţionare au fost:

SC Sufro Company SRL (Nikos Greek Taverna)

SC All Trading Corporation SRL ( Bucharest Garden)

Tephra Resto SRL

Covaci Cult SRL (Bazaar)

Aubergine Internaţional SRL (Aubergine)

Unique Bistro SRL (Trattoria Sardegna)

Aylin Medua Srl (Restaurant Saray)

Seg Horeca SRL (The Mansion Boutique Hotel)

Extern Business Consult SRL (Hostel Antique)

Emira L.K.S & CO SRL (Bistro Les Bourgeois)

Orient Aromas SRL (Amy Shop)

Arkay Capital SRL (Old Habits Pub)

Expert Data PVD SRL (Tag Aperitivo)

Uncle John Food SRL

ANPC a precizat că, între abaterile constatate au fost: folosirea unor spaţii de depozitare improprii, cu pereţi cu infiltratii şi mucegai; existenţa insectelor (muşte, gândaci) în blocul alimentar; utilizarea unor ustensile de bucătărie depreciate şi a bureţilor de sârmă, pentru vase; prefierberea pastelor înaintea folosirii şi depozitarea lor în agregate frigorifice; exstenţa pavimentului neigienizat, a pereţiilor neigenizati cu plăci de faianţa sparte/fisurate, a tavanului cu vopsea exfoliată.

În urma controlului s-a mai constatat: utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu acumulări de gheaţă, cu vopsea exfoliată, zone extinse de rugină, chedere depreciate, rupte; folosirea unor echipamente de gătire neigienizate, cu depuneri de grăsime arsă; utilizarea unor recipiente de gătire cu zone de arsură şi uzate; nerespectarea condiţiilor de temperatură indicate de producător; depozitarea produselor direct pe paviment; comercializarea unor parfumuri care conţineau substanţe interzise în lista de ingrediente, respectiv Butylphenyl methylpropional, dar şi alte nereguli.

”Până la această oră, au remediat, cu celeritate, deficienţele sancţionate locaţiile: Les Bourgeois şi Aubergine Internaţional SRL (Aubergine), fapt constatat de echipele de comisari la recontrol”, a mai transmis ANPC.