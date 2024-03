„Vorbim de fenomene de iarna in special in zona montana acolo unde pana in seara aceasta nisnorile vor continua. De altfel, ramane in vigoare pana in aceasta seara la ora 20 informarea meteorologică ce vizeaza cantitati de precipitatii moderate cantitativ, 10-15 litri pe metru patrat, ninsori in zona montana, cu strat nou de zapada dar si intensificari ale vantului cu viteze care pot depasi 70-80 km/h dar si in zonele mai joase de relief 40-50 de km/h.

Precipitatii mixte si in zonele nord si centrale in timp ce in zona de sud si sud est precipitatii predominant sub forma de ploaie. Din punct de vederea al regimului de temperaturi, minimele vor fi unele coborate, valori negative. Cele mai coborate vor fi in zonele depresionare din estul Transilvaniei asa cum s-a intamplat si in aceasta dimineata, de -5, -3 grade Celsius, in timp ce in zonele joase cel mult 1-2 grade, inclusiv in capitala.

Azi maximele, comparativ cu ziua de ieri, vor mai creste usor insa vorbim in mod deosebit pentru zone din extremitatea de sud a tarii unde este posibil sa consemnam apropiate de 14-15 grade.

Cat va mai dura aceasta vreme severa? De cand ar trebui sa se incalzeasca si sa avem temperaturi si vreme de primavara?

Sfarsitul de saptamana va aduce valori de temperaturi in crestere. Vom vorbi sambata si mai ales duminica de temperaturi in zonele extracarpatice care vor depasi 17-18 grade, asadar valori usor peste chiar ce ar fi normal pentru o ultima decada pentru luna martie in tara noastra”, a spus directorul ANM, Elena Mateescu.

Avertizări de Cod Galben de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis trei avertizări de cod galben de vânt puternic, după cum urmează:

Prima avertizare de Cod Galben este valabila de la : 21-03-2024 ora 10:00 până la : 21-03-2024 ora 16:00



In zona : Zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari; Județul Iaşi ; Județul Vaslui ;

Se vor semnala : intensificări locale ale vântului care vor depăși la rafală 55...60 km/h.

A doua avertizare de Cod Galben este valabila de la : 21-03-2024 ora 6:50 până la : 21-03-2024 ora 12:00

In zona : Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de 90...100 km/h, temporar viscol.

A treia avertizare de Cod Galben este valabilă de la : 21-03-2024 ora 6:40 până la : 21-03-2024 ora 12:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de 90...100 km/h, temporar viscol.

