"Am lucrat cu unii din cei mai duri si brutali oameni, capitaliști de aia texas style. Miliardari care dețin fonduri speculative de zeci sute de milarde pe Wall Street. Bancheri de investiții duri, traderi de top. Am văzut tot din lumea aia. Și am cunoscut și birocrații “civilizati” - care vorbesc de reguli, valori, principii, consens. Care zâmbesc frumos și toată lumea îi place.