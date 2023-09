Este anchetă de amploare după moartea misterioasă a fiicei unui fost luptător special din Poliție. Fata de 26 de ani, din Călărași, a fost găsită fără viață pe șina de tren, cu lovituri puternice la cap iar ultimul apel dat familiei de tânără, care era farmacistă, a fost din Gară. De atunci nimeni nu a mai putut lua legătura cu ea. Fata își anunțase familia că urcă în trenul de Mangalia- București. Ulterior, tatăl ei a alertat însă autoritățile după ce a văzut că fiica lui nu mai răspunde și nici în gară nu ajunsese.

Un element cheie care ar putea desluși misterul în care este învăluită moartea tinerei în gara Ciulnița îl reprezintă camerele de supraveghere. Imaginile au ajuns deja la poliție și vor arăta dacă a fost o crimă sau un accident, potrivit Realitatea PLUS.

Tânăra a fost găsită fără viață pe șina de tren, cu lovituri puternice la cap. Totul s-a întâmplat miercuri, 6 septembrie. Conform unui comunicat de presă al polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Ciulnița, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat că fiica sa nu a coborât din trenul de călători care circula pe ruta Mangalia-București și nu știe nimic despre ea.

În urma primelor cercetări, la aproximativ 20 de metri de peron, a fost găsită fata, de 26 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului.

Aceasta a fost examinată medical de un echipaj din Serviciul de Ambulanța Județean Călărași, fiind ulterior declarat decesul acesteia.

Fata., Andreea I., de 26 de ani, este fiica unui fost luptător DIAS. Ea lucrează ca farmacist în Constanța, potrivit calarasipress.ro.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, cercetările fiind încă în desfășurare.

„Poliția e obligată să ia în calcul și o posibilă crimă. Trebuie să meargă pe două ipoteze de lucru: moarte accidentală sau crimă. Am văzut elementele de probațiune de la fața locului. Am discutat cu colegii de acolo, elementele duc mai mult spre moarte accidentală. Dar e o problemă pe care trebuie să o discute polițiștii în cercetarea penală. Trebuie sa se afle daca acea usa de acces era corespunzatoare tehnic. Se iau in calcul ambele variante, nu se exclude niciuna dintre ele. Sunt camere de luat vederi. Au fost ridicate imaginile. Se așteaptă un raport de expertiză medico-legală, pentru a stabili cauza morții.

Este exclus suicidul, acolo e moarte accidentală sau omor”, a explicat deputatul de Călărași Dumitru Coarnă, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Se pare ca fata ar fi coborat in timpul mersului trenului, ca nu a putut sa coboare la Ciulnita. Trebuie făcută expertiză. Trebuie introdus în cauză și transportatorul.

Daca se dovedeste moarte accidentală, ar trebui introdusă și societatea de transport, dupa parerea mea, pentru a vedea dacă acea ușă de acces funcționa”, a concluzionat Dumitru Coarnă.

