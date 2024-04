În emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, Cozmin Gușă a clarificat tensiunile care s-au stârnit în interiorul partidului AUR în urma anunțului candidaturii sale la București și a reiterat care este scopul intrării sale în cursa electorală.

„Da, a fost multă tensiune în atmosferă după anunțul meu, pentru că mulți au considerat că e o strategie. Putea să fie și doar o strategie și era greu de contracarat această percepție, până astăzi la 11. Aseară, după apariția sondajului, am avut o întâlnire cu George Simion, am discutat, am reluat discuția, din vorbă în vorbă, cum am discutat, am ajuns la această problemă: cum îi transfer eu punctele mele lui. Exact așa am discutat. Nu știu cât am eu în plan național, 2%, 5%, 7%, 10%, cât oi avea eu, Cozmin Gușă, adunat în anii ăștia în care am fost persoană publică, la încredere, la intenție de vot, trebuie să ți le transfer, n-am ce face cu aceste puncte, nu candidez, nu mă interesează. Și așa am ajuns la această propunere din partea lui, pe care a făcut-o la tine prima dată, în emisiune, cred că au trecut 9 zile de atunci, în marțea din acea săptămână și apoi a revenit asupra ei, să candidez la primăria București, tocmai ca să punem în dificultate celelalte partide, el considerând că sunt un candidat mai bun, mai bătăios (probabil că așa e, poate nu-i așa) decât ceilalți 3 ai partidelor cu care el se află în competiție. Prin punerea în dificultate a celorlalte partide la București, urmează și punerea lor în dificultate pentru alegerile prezidențiale, care sunt consecutive în septembrie.

Cum am gândit noi? Că am gândit împreună. George Simion este un foarte bun strateg politic. Cine crede că e fără experiență sau e stângaci, greșește. Atunci am gândit că prin candidatura mea la București îi punem în încurcătură și în defensivă pe cei care au atacat până acuma AUR-ul constant, PNL, PSD, USR, urmând ca el să aibă o trambulină mai potrivită pentru prezidențiale. Nici n-am luat în considerare dacă aș câștiga sau nu. E foarte important, dacă câștig, să fac treabă bună, cred că am experiență, sunt și harnic, dar nu mi-am propus asta, nu mi-am dorit să mă mai angajez în ceva. Dar acest derapaj major al României, starea de colaps a politicului, fiecare partid, în felul lui, este într-un colaps nedeclarat, știți bine, că discutăm în fiecare seară și când particip eu, și când nu particip la emisiuni. PSD, PNL, USR, oricine ar fi sunt în colaps intern, nu mai produc lideri politici; oamenii nu mai au încredere să voteze aceste partide și se vede clar. Și atunci, sigur, ideea asta de luptă schimbă total conjunctura.