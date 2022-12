„Caracatița este uriașă și lucrul ăsta îl arăt de 2 ani jumătate. Ceea ce se întâmplă de aseară, atât la G4media, cât și B1, nu dovedește decât că tot ceea ce am dezvăluit este real. Iar în spatele acestui sistem sunt foști șefi din Serviciile Secrete, în special Florian Coldea, pe care l-am pus chiar în capătul schemei, în grupul de la Cluj, și sunt deranjați de ce am publicat.

Eu, astăzi, eram liberă, dar m-am oferit să fac emisiune de la 18.00 pentru că nu mai e timp de așteptat până luni. Acești băieți care vor să căpușeze țara, să rămână în continuare la butoane trebuie să fie arătați publicului.

Pe mine m-a învățat tata să fiu o doamnă în orice context și o să mă comport ca o doamnă cu jurnalistul Dan Tapalagă și cu Sorin Oancea. Nu am să fac atacuri la persoană, nu am să fac atacuri sub centură din activitatea pe care o știu anterior, mă aștept să intre în jocul atacurilor și alte publicații arondate în sistem.

Eu i-am mulțumit lui Dan Tapalagă pentru monitorizarea emisiunii, dar au o fractură de logică în articolul pe care l-au publicat. Eu am demonstrat că cele 10% pe care Compania Aeroporturi - statul român le deține la societatea Romprest trebuie să rămână la stat. Pentru că niște băieți deștepți au încercat să-i cumpere pe angajații de la Aeroporturi București, care se aflau în consiliul de admistrație de la Romprest împotriva intereselor statului.

Am demonstrat cu documente jafurile. După aceste emisiuni, DNA s-a sesizat. Demersul meu a fost evident în sprijinul statului și anume că trebuie să rămână la stat acele acțiuni și statul să încaseze acele dividende. Este o acuzație uriașă la DNA de spălare de bani și de niște sume de sute de milioane prejudiciu adus sectorului 1. Pe ei i-a deranjat foarte tare că eu am prezentat schema de la Cluj, care este în politică de ani buni.

Este interesant că demersul lor arată că și dl Grindeanu este conectat la acest grup de interese. Mi se pare ciudat că G4media, care din principiu era o publicație antipesedistă, să-l apere cu atâta ardoare pe Grindeanu. De ce îl apără? Ei invocă faptul că i-am aplicat linșaj mediac spunând că pasajul Domnești este un eșec, a văzut toată lumea că este un eșec.

În materialul pe care l-au publicat fac referire la plângerile de la CNA, eu știu că CNA trebuie să ne înștiințeze de existența unor plângeri. Noi nu am primit nicio înștiințare, atunci se naște întrebarea de unde au jurnaliștii de la G4media informații din interiorul CNA.

Caracatița este mare, se apropie alegerile și ei vor să rămână la robinerele prin care se scurg sute de milioane și miliarde de euro. Acest sistem trebuie oprit pentru totdeauna. Nu mai putem tolera așa ceva. Ce s-a întâmplat cu OMV, cu privatizarea, nu trebuie să se repete. Toți trebuie să plătescă indiferent de funcțiile pe care le-au avut în statul român”, a spus Anca Alexandrescu.

Dan Tapalagă a fost contactat pentru un punct de veddere, dar a refuzat intervenția la Realitatea PLUS.