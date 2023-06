Aceste tensiuni și negocieri repetate din coaliție i-au atras atenția realizatoarei Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, care a intervenit la Realitatea Plus pentru a aduce clarificări asupra jocurilor de culise din PNL, dar și din serviciile secrete. Anca Alexandrescu a vorbit despre miza șefiei SGG, ce se întâmplă în interiorul colaiției și de ce politicienii de la vârful țării nu reușesc să se înțeleagă pe acest subiect.

Cât de mare este influența serviciilor secrete în viața politică

„Eu văd lucrurile altfel. Nu este vorba despre faptul că nu reușesc să se pună de acord și să găsească o soluție, și sunt jocuri de culise despe care eu vorbesc in fiecare zi la Culisele Statului Paralel.

Aici aș puncta două chestiuni, și am să discut și diseară despre asta: Cat de departe pot merge serviciile secrete în viața politica pentru că, dacă vă aduceți aminte, un episod asemănător a fost la nominalizarea lui Sevil Shhaideh de către Liviu Dragnea. Atunci președintele Iohannis a invocat tot avizul serviciilor secrete in legatură cu soțul doamnei Shhaideh. Acum nu știm neapărat dacă este așa. Dar este foarte clar că sunt mai multe episoade în viața politică când sercviciile secrete sunt invocate în această luptă”, a spus Anca Alexandrescu.

Luptele dintre cele două grupări din interiorul PNL

„Pe de altă parte este o luptă internă la PNL. Este gruparea din Ardeal versus Gruparea din Muntenia. Depinde cu cine vorbești la PNL. Mircea Brudean este mana dreapta a domnului Boc, care reprezintă partea puternică a fostului PDL în interiorul PNL-ului.

În ultimele luni înainte de rotativă eu am vorbit despre acest lucru și am spus despre o regrupare a fostilor PDL-isti in interiorul PNL-ului care își cer dreptul. Și atunci am povestit faptul că domnul Abrudean este reprezentantul acestei grupări și că Emil Boc va primi acest „premiu” din partea PNL-ului ca să fie liniștită partea din PNL, care reprezintă vechiul PDL.

Asistam la o lupta de putere, după părerea mea, atat intre servicii cât și în interiorul PNL-ului. Eu știu un lucru sigur. În acest moment PNL-ul este hotărat sa mearga pâna la capat cu propunere lui Abrudean, pe de altă parte Marcel Ciolacu se ține tare pe poziție și nu-l va nominaliza”, a mai spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Nici un partid nu își permite să stea în opoziție acum

„În acest moment PNL-ul nu-si permite sa iasă de la guvernare. Este vorba de resurse din mai multe rânduri de alegeri, nici un partid nu își permite să stea în opoziție acum. Și așa stau foarte prost în sondaje, au nevoie sa aibă acces la bani ca să împartă bani la primari, ca primarii să tragă pentru ei și scorul să fie unul care să le permită ca și după 2024 să facă o coaliție împreună.

Nu vă imaginați că acest blocaj din acest moment le va strica planul pentru 2024, pentru că cele două partide nu au altă variantă”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Sorin Grindeanu, omul din umbra lui Ciolacu care vine pe turnanta politică

„Ceea ce mi se pare însă important, și din nou am să subliniez în această seară, este că în timp ce Marcel Ciolacu se intalneste cu OMV-ul, cu ambasadoarea Statelor Unite, a fost în Moldova, Sorin Grindeanu, prietenul sau, vine de pe turnanta politică. Ieri am avut surpriza să văd că a acordat două interviuri cu tentă politică, cumva a preluat discursul politic la nivelul conducerii PSD-ului, ceea ce ne arată foarte clar că jocul este mult mai complex in culise și că va fi o vară fierbinte dar o toamnpă destul de interesantă”, a mai spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.