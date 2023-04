"A fost un tur de forta. Am citit toate cele 384 de pagini de doua ori, si am sperat ca macar a doua oara sa ne arata niste fapte concrete. Am constat ca e doar o insiruire de nume date de niste personaje care unii dintre ei au spatiile acelea comerciale de ani de zile. Asta inseamna ca daca ei au fost influenti in actuala clasa politica au fost si in trecut, nu?

Ce se intampla cu aceste stenograme pare o reglare de putere atat in interiorul PNL, cat si la PSD. La PNL au fost incondeiate persoane care ar putea sa preia puterea dupa epoca Ciuca si cumva sa vina peste dorintele lui Klaus Iohannis sa-si impuna anumiti oameni la rotativa.

Pe de alta parte, la PSD, aceasta tensiune dintre Grindeanu si Marcel Ciolacu, despre care eu am vorbit de cateva luni bune si nimeni nu m-a crezut, pare cumva sa il spele pe Sorin Grindeanu, sa incerce sa il scoata un tip neimplicat si care nu pune mana si nu se amesteca cu absolut nimeni, în timp ce pe Marcel Ciolacu il pun intr-o situatie neplacuta atat prin comentariile pe care le fac, dar si legaturile cu Fleix Rache care vine din zona Clujului si aparitia numelui lui Mihai Tudose, despre care se stie ca este un apropiat al lui Marcel Ciolacu.

Cumva, deci, aceste stenograme au aparut la momentul oportun in asa fel incat, inainte de rotativa, sa se regleze niste conturi in interior PSD si PNL", a declarat Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a atras atentia asupra faptului ca, in timp ce presa a fost ocupata cu stenogramele, "in Parlament s-au intamplat niste lucruri" deloc de trecut cu vederea.

"S-a discutat doar despre pragul la abuzul in serviciu saptamana trecuta, dar nu s-a discutat si despre faptul ca s-a reintrodus SRI-ul in anchetele penale.

Ieri, in timp ce noi ne ocupatd e stenograme, s-a dat ordin de unitate in Parlament si s-a schimbat total abordarea in Coalitie apropo de aceste lucruri. Incet, dar sigur, asistam din pacate la instaurarea unui sistem care a functionat in epoca lui Basescu si despre care Elena Udrea l-a descris in ultimul interviu pe care eu l-am prezentat.

Schimbarea de atitudine a celor din Coalitie, ieri, s-a facut in timp ce erau intr-o sedinta, erau si Ciuca si Ciolacu, erau si de la PSD si de la PNL. Amandoi au primit - am informatii din interior - in timpul discutiilor un SMS, moment in care a fost chemata Laura Vicol din Comisa Juridica si s-a intors totul la 180 de grade. AUR-ul a anuntat deja ca va contesta la CCR, dar aici e informatia in plus pe care vreau sa v-o dau

Din informatiile mele, s-a renuntat si la pragul acela (de 9000 de lei - n.r.) pentru ca au siguranta ca nu vor mai avea probleme de data aceasta la CCR. CCR a fost acum asezonata, pe gustul celor care si-au dorit revenirea SRI-ului in anchetele penale", a explicat jurnalista.