ANALIZĂ Previziuni SUMBRE pentru România: ȘOMAJUL se va dubla, economia va scădea

Rata șomajului ar urma să ajungă la 8%, dublu față de 2019, când a fost înregistrat un minim istoric - 3%. Totul se întâmplă din cauza pandemiei de coronavirus.

Este vorba de analiza sumbră realizată de agenția Fitch Ratings, relatează corespondentul Realitatea PLUS, Ana-Maria Păun.

Deficitul bugetar ar urma să ajungă la 8%, potrivit aceleiași analize. Este o previziune mult mai sumbră decât ce a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care spunea că deficitul bugetar va crește până la 6,7%.

Veștile bune sunt pentru anul următor. Analiza Fitch anunță o scădere a deficitului bugetar în 2021, după începerea activității economice, ajungând la 4,2%. Datoria publică va crește până la 45% din PIB, potrivit Fitch.

Criza de coronavirus a dus la pierderea locului de muncă de peste un milion de români, potrivit Ministerului Muncii, 900 de mii de români au contractele de muncă suspendate și trimiși în șomaj tehnic și peste 230 de mii care au fost concediați.

Printre românii care au rămas fără loc de muncă se numără și Vlad Ursu. Este șomer încă din luna februarie, însă spune că se descurcă tot mai greu de la o zi la alta.

„Ultima perioadă am lucrat în Resurse umane, dar la sfarsitul anului trecut am schimbat compania la care lucram. Fiind in perioada de proba cand a inceput pandemia mi s-a incheiat contractul pe perioada de proba, am ramas si fara loc de munca si fara drept la somaj. și banca mi-a refuzat amanarea dobanzii pentru ca nu fac parte dintre cei incadrati in somaj tehnic sau somaj normal. Am reusit sa pun ceva bani de-o parte ct timp am muncit, dar , daca nu erau banii aceia, nu stiu cum m as fi descurcat”, povestește Vlad Ursu.

Vlad spune că viața lui s-a schimbat radical de când a rămas fără loc de muncă.

„Cumparaturile... Fac strictul necesar, incerc sa nu cheltuiesc pe produse sau servicii care..., ma pot lipsi de ele in aceste momente, incerc sa cheltuiesc mai putin, incerc să strâng de bani ca rezist o perioadă cât mai lungă, fiindcă nu știu când îmi voi gasi un loc de munca”, mai spune Vlad.

Psihologii ne recomandă totuși să încercăm să rămânem raționali.

„Creierul nu are resurse, intra in stare de panica, simtim anxietate, frica, panica si, cand nu avem ce face, apare episodul depresiv. Din punct de vedere emotional, in acest context comunitatea este cea care ne poate oferi cele mai multe beneficii, oamenii dragi noua, apropiati, care ne ofera suport in aceste perioade dificile. Mai mult, mi se pare ca ce invatam este ca putem sa stam si cu mai putin decat aveam inainte”, a explicat psihologul Raluca Anton.