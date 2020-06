Ana Maria Păcuraru, interviu cu vicepreședintele Huawei Europa, Radoslaw Kedzia: Cum ajută tehnologia 5G la dezvoltarea economiei mondiale

Ca orice tehnologie nouă, rețeaua 5G ne-a înflăcărat imaginația și ne-a sporit îngrijorările! În jurul subiectului s-au pus în dinamică teoriile conspirației, au avut loc, peste tot în lume, proteste de stradă, au fost chiar incendiate antene și au fost agresați lucrătorii.

Principalele teme ale interviului sunt: evoluția tehnologiei 5G în România, cum ajută aceasta dezvoltarea economiei mondiale, ce pericole reale există, dacă există diferențe majore între proiectul chinezesc Huawei și restul competitorilor din piață, securitatea cibernetică, în ce domenii se va aplica cu maximă eficiență implementarea noilor tehnologii, ce garanții oferă compania cu privire la posibilitățile de a spiona statele occidentale de către guvernul chinez, care a fost prima țară din lume care s-a racordat integral la această tehnologie și care sunt proiectele următoare: 6G și 7G, care deja încep sa fie implementate în țări ca Norvegia, Suedia, Hong Kong, Finalnda, Elveția, Sigapore și Japonia.

"Sa privim totul din perspective europene. Privim, de asemenea, si din unghiul clasamentului european de digitalizare. Este o acoperire buna a viabilitatii conexiunilor. Indexul de digitalizare este destul de scazut pentru Romania. Romania este situata in al treilea cadran al tarilor din Uniunea Europeana si cred ca tara mai are oportunitati ca sa prinda din urma celelalte tari", a declarat vicepreședintele Huawei Europa, Radoslaw Kedzia.

Intrebat daca, in opinia sa, Romania ar trebui sa avanseze mai rapid cu aceasta tehnologie, Radoslaw Kedzia a raspuns: "Ca sa fiu sincer, daca va uitati la rata tehnologiei 5G in lume, tarile dezvoltate se grabesc sa dezvolte acest tip de tehnologie ca sa ofere avantajul companiilor din tarile lor sa dezvolte procedee bazate pe tehnologie 5G si apoi sa se vanda pe plan global. Vedem o competitie uriasa intre Statele Unite si China pentru a acoperi tara lor cu tehnologia 5G. Cred ca tarile europene, inclusiv Romania, ar trebui sa se foloseasca de aceste facilitati pentru a-si dezvolta economiile."

Pe de alta parte, intrebat daca este cazul sa fim speriati, sa fim precauti in a implementa tehnologia 5G si in folosirea ei, vicepresedintele Huawei a ecplicat: "Chiar deloc. Este generatia viitoare a telefoniei mobile. Am avut 2G, 3G si 4G. Au fost facute multe teste medicale referitoare la acele tehnologii si nu au existat dovezi ca ele ar dauna. Traim intr-o lume care este acoperita de unde radio, de care depind viata si natura noastra. Deci nu cred ca ar trebui sa existe o retinere sau teama fata de tehnologia 5G."

"Uniunea Europeana incurajeaza toate tarile sa implementeze tehnologia 5G si se pare ca majoritatea tarilor din Europa o si fac deja. Unii deja vor sa o extinda la nivel national cu alti operatori, unele au lansat ideea cu implementarea comerciala indiferent daca le-au fost acordate frecvente noi sau nu. Si asta pentru ca frecventele folosite de tehnologia 3G si 4G pot fi refinantate pentru a fi folosite de 5G. Avantajele acestei tehnologii, in special rapiditatea si costurile reduse ale comunicarii si capacitatea inalta a retelei, sunt avantaje pe care le pot oferi tarile pentru clienti", a mai spus Radoslaw Kedzia.

Intrebat daca exista diferente intre tehnologia 5G dezvoltata de Huawei si restul competitorilor de pe piata, Radoslaw Kedzia a raspuns: "Trebuie sa privim lucrurile din ambele parti. 5G este un standard global. Fabricantii trebuie sa urmeze standardele, protocoalele de aplicare. Trebuie urmarite aceleasi standarde pentru ca echipamentele sunt interconectate. Retelele sunt foarte rar concepute pentru un singur vanzator. Solutiile de regula se discuta ca sa se ajunga la un numitor comun. Pe de o parte, este un standard global si toti furnizorii urmeaza aceste standarde. Fiecare standard evolueaza cu anumite imbunatatiri. Se adauga functionalitati. Daca vedeti in mass media informatii despre tehnologia 5G Huawei, echipamentele noastre au multe functiuni pentru ca avem un numar ridicat de brevete in tehnologia 5G. Avem avantajul ca acest lucru nu a fost confirmat din partea noastra, ci din partea furnizorilor de echipamente 5G."

