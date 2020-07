Ana Birchall, replică acidă pentru Piperea: "Cinic, viclean, manipulator". Ce se întâmplă, de fapt, cu copiii ai căror părinți au Covid-19

În opinia lui Piperea, amendamentul introdus de Ana Birchall privind monitorizarea copiilor persoanelor suspecte de Covid-19 este un abuz, și nu o măsură de sprijin, așa cum a fost gândit.

Într-o postare pe Facebook, Ana Birchall îi reproșează lui Gheorghe Piperea că "avocatul colorat în roșu" duce o campanie de denigrare la adresa ei și că profită cu cinism de pe urma oamenilor de bună-credință.

În acest context, fostul ministru al Justiției a distribuit, în postarea sa de pe Facebook, și precizările autorităților privind măsurile de sprijin destinate familiilor afectate de COVID-19, ai căror copii pot fi monitorizați, supravegheați sau îngrijiți de către DGASPC, în situații excepționale.

Prin modul în care abordează tema Covid-19 în spațiul public, susține Birchall, Piperea demonstrează că face jocurile propagandei ruse.

"Va rog dati share, oameni buni, sa se afle adevarul sa se puna punct minciunilor carora le-au cazut victima romani de buna credinta, mame si suflete nevinovate. Sa se puna capat uneia dintre cele mai mizerabile campanii de denigrare dusa impotriva mea. Dati share sa se puna capat manipularilor si josniciei initiate si promovate in spatiul public de un anumit "avocat" colorat in rosu, care se crede savuros doar pentru ca poarta nume de condiment, si este constant citat de sputnik, un celebru avocat a cărui reputație nu mai are demult nici sare, nici Piperea. Să-ți construiești o reputație numai pe teme ultra-populiste și prin atacuri nerușinate și nefundamentate - de cele mai multe ori într-o coordonare cel puțin suspectă cu temele dictate de centrele dezinformării de la Kremlin - asta înseamnă să fii un avocat care n-a mai pus mâna pe carte din facultate. Iar în facultate, sigur, poate pe o carte de joc sau o carte de vizită 😂 Păi domnule avocat, atunci când un om care a studiat dreptul și se revendică a fi un practicant al avocaturii vorbește despre un subiect, se presupune că se informează și se documentează temeinic asupra acelui subiect și nu se pronunță public până ce nu stăpânește tema respectivă "la virgulă". Cu alte cuvinte, cine nu pune burta pe carte, nu are parte de respect din partea nimănui, ci rămâne pur și simplu un manipulator populist, cu pretenții de mare orator. Să folosești iubirea unui părinte pentru copilul său sau a unui copil pentru părintele său pentru a manipula opinia publică și a denigra este un lucru atât de josnic incat nu poate fi descris in cuvinte si doar în laboratoarele Kremlinului se putea concepe. Daca aveti pic de decenta si demnitate, ar trebui sa va cereti scuze nu numai fata de mine si familia mea dar in primul rand ar trebui sa va cereti iertare celor care , cu buna credinta, va urmaresc dar pe care dvs. cu cinism, viclean si manipulativ, ii mintiti exclusiv pentru interesul dvs.!", scrie Birchall.

"Cititi mai jos ce efecte juridice are, in realitate, amendamentul introdus de mine! Consultanta juridica gratuita pentru un asa "mare" avocat!

P.S. 1. Tocmai pentru a pune capat fricii induse atat de mizerabil si mincinos in sufletul unei mame nevinovate care doar a crezut minciunile initiate de acest domn avocat, am rugat ca explicatiile de mai jos, care SUNT DEJA in legile speciale sau care rezulta din respectarea principiului de drept "per a contrario" (principiu pe care il stie orice student de drept din anul I), sa fie incluse si explicate in dezbaterile din Senat!

P.S. 2 Mulțumesc doamnei Mădălina Turza, președintele ANDPDCA, pentru explicația pertinentă si atat de necesară în contextul actual", mai scrie fostul ministru al Justiției.

