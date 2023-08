Un fost colaborator al lui Ionuț Doldurea a susținut că angajații care lucrau în stația de la Crevedia ar fi combinat gazul de butelie cu propan pentru a-l vinde mai apoi ca fiind GPL pentru mașini, la un preț de 3 ori mai mare.

Potrivit unui fost colaborator al lui Ionuț Doldurea, gazele erau combinate noaptea, în cisterne, sâmbăta sau duminica, în condițiile în care gazul de butelie are un preț de 0,7-0,8 lei/l, iar GPL-ul un preț de peste 3 lei. Gazul amestecat era astfel vândut la un preț triplu.

Explozia de la Crevedia. Dimensiunile dezastrului. Patru staţii GPL fără autorizaţie de construire, descoperite în Buzău

„Gazul nu mergea în butelii pentru populație. De aia amestecau! (...) Gazul pentru populație are cifra octanică foarte mică, mai mult butan decât propan. Ca să vinzi la mașină, nu poți să vinzi gaz de butelie, de populație, amesteci cu un gaz mai puternic, cu propan mai mult. Ei făceau amestecul ăsta între cisterne. (...) Eu am aflat de ea pentru că am lucrat cu ei. În parcarea aia descărcau dintr-o cisternă în alta. Ei tot timpul descărcau, ei descărcau noaptea. Făceau mai mult sâmbăta și duminica. Vedeți că treaba asta (explozia, n.red.) a fost sâmbăta! Sâmbăta și duminica, atunci când nu sunt ISCTR-urile, nu sunt controale”, a susținut într-o intervenție la un post tv fostul colaborator al companiei care deținea stația GPL din Crevedia.

Între timp, pericolul persistă în zona unde s-a produs explozia devastatoare. Surse au declarat pentru Realitatea PLUS că autoritățile ar fi extins perimetrul de securitate din jurul stației GPL din Crevedia, după ce temperatura din interiorul unui rezervor ar fi depășit 50 de grade.

Explozii Crevedia. Percheziții la sediul ISU Dâmbovița, după neregulile găsite la depozitul GPL

Situația este în continuare tensionată, perimetrul a fost mărit pentru a se evita un nou accident, iar pompierii încă intervin pentru răcirea cisternelor. O parte dintre sinistrați au fost cazați la căminul cultural, însă oamenii se plâng că nimeni nu a venit să-i întrebe dacă au nevoie de ajutor.

Perimetrul de siguranță a fost mărit, asta pentru că cisterna a ajuns la aproape 50 de grade. Azi ar trebui să fie golită această a treia și ultimă cisternă. Asta fac acum la fața locului pompierii și cei de la CBRN.

Nereguli grave sunt legate de funcționarea depozitului de GPL de la Crevedia. Potrivit unor surse Realitatea Plus, în urmă cu 3 ani au fost făcute 2 controale inopinate la stație, iar problemele sesizate erau exact cele care au dus la producerea tragediei.

Caracatița din spatele firmei implicate în tragedia din Crevedia - Dezvăluiri despre cauzele exploziilor în lanț: Banii și politica