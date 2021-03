„În legătură cu adunările publice desfășurate în Capitală, în data de 30 martie a. c., Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

Am asigurat, permanent, măsurile de ordine și siguranța participanților la această manifestație. Prin elementele noastre de dialog, am adus la cunoștință prevederile legale în vigoare și am îndemnat la respectarea lor.

Totodată, Jandarmeria Capitalei a aplicat, până în prezent, 141 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 98.025 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea interdicției de participare a persoanelor fizice la mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spații deschise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a), din același act normativ, pentru nerespectarea interdicției de a părăsi locuința în intervalele orare în care deplasarea a fost restrânsă pe timpul stării de alertă, pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară de către participanți.

De asemenea, au fost întocmite două acte de constatare privind săvârșirea infracțiunilor de furt și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în conformitate cu prederile art. 228 și 372 Cod Penal.

În continuare, vom continua vizionarea imaginilor operative, pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat legea”, a anunțat Jandarmeria București.