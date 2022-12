După condamnările de la acea vreme, tatăl lui Gheorghe Ghe, fost șef al Ocolului Silvic Voineasa și principal partener al milionarului austriac, l-a amenințat cu moartea pe avocatul care a dezvăluit mafia lemnului.

„Tine minte ce-ti spun. Eu viitor nu am, doar trecut si prezent. O sa platesti pentru ce ai facut! Da' ce am facut? Ai lucrat mana in mana cu DNA. L-am pus eu pe fiul dvs sa faca ce a facut? Sa nu crezi niciodata ca o sa traiesti linistit. Baiatul dvs a facut singur pentru ce e condamnat. Cu actele. Eu nu stiu intelegerea? S-a intalnit cu austriacul si a vrut sa vanda muntii. Atunci nu era explicit in lege ca e interzisa vanzarea. Sa te fereasca Dumnezeu de mine! Iti spun ce patesti, ai fost dusmanul lui cel mai mare. O sa platiti si voi. Ai lucrat mana in mana cu DNA si SRI, agenti acoperiti”, a fost dialogul dintre cei doi.