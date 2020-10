Ambasadorul Statului Israel în România a oferit 25 de tablete copiilor din programele Hope and Homes for Children, în cadrul unei vizite în Baia Mare

Excelența Sa, domnul David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România, a vizitat ieri mai mulți beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children și a oferit 25 de tablete copiilor și tinerilor care, în această perioadă, au mare nevoie de sprijin pentru acces la cursurile școlare, în sistem on-line. După ce, anul trecut, a alergat la Maratonul Băneasa Forest Run în sprijinul Hope and Homes for Children, Excelența Sa continuă să fie alături de Fundație și susține o viziune comună – cea a unei lumi în care niciun copil să nu mai treacă prin coșmarul instituționalizării.

