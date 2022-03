Invitat într-o emsiune TV, David Saranga a afirmat că există o legătură directă între preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky şi conducerea Israelului, dar nu pentru că liderul de la Kiev este de origine evreiască, ci pentru că Israelul are o relaţie diplomatică foarte bună cu Ucraina, potrivit news.ro.

Pe de altă parte, diplomatul israelian a comentat și controversatul termen de "denazificare", nelipsit din comunicarea oficială a Kremlinului.

„Eu cred că toate argumentele sau tot vocabularul care are legătură cu Holocaustul, cu al Doilea Război Mondial nu are nimic cu realitatea din ziua de astăzi, mai ales nu are nimic cu acest război şi din acest motiv nu cred că nici Rusia, nici Ucraina trebuie să folosească acest vocabular.

Ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului este total diferit şi din acest motiv nu ne place când Rusia spune una despre Ucraina şi nu ne place când Ucraina spune că ce se întâmplă astăzi este încă Holocaust”, adaugă diplomatul.

Pe de altă parte, Saranga a arătat că în Israel doar„ câteva persoane” au criticat comparaţia făcută de preşedintele Zelensky între Holocaust şi războiul din Ucraina, arătând că acesta „a vorbit din inima lui”.