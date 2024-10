În prezent, mama Amaliei oferă declarații Poliției, fiind convinsă că fiica ei a fost răpită. Femeia bănuiește că, speriați de amploarea pe care a luat-o cazul, răpitorii au abandonat-o pe Amalia în parc.

Tânăra a fost găsită abandonată pe o bancă din parc

Amalia se află încă într-o stare confuză și urmează să fie dusă la un control medical, după ce mama ei, Nely Brăniștăreanu, va încheia discuțiile cu autoritățile. Incidentul a început miercuri, în jurul orei 17:00, când tânăra și-a pus rapid niște haine și i-a spus surorii mai mici că merge la un magazin din apropiere să cumpere un energizant. Amalia nu și-a luat telefonul mobil, lăsându-l acasă, deoarece intenționa să revină în maximum zece minute. Însă, după ore de așteptare, sora ei, îngrijorată de absența prelungită, și-a sunat mama, care era de gardă la spital în acea seară.

„A vrut s-o trimită pe cea mică la magazin, dar nu ar fi putut să cumpere energizant pentru că este minoră. De aceea, Amalia s-a îmbrăcat și s-a dus ea. Ea nici nu voia să iasă afară, pentru că învață pentru școala de șoferi. A plecat îmbrăcată ca de casă. Nu și-a luat decât portofelul, în care avea buletinul și cu 10-15 lei, mai mult nu avea. A plecat fără telefon, fără chei, fără nimic. A zis că vine repede. Magazinul este vizavi de blocul nostru. Ea la magazin nu a ajuns. Două vecine care stăteau pe bancă au văzut-o că s-a dus în stradă. De acolo s-a terminat firul. Toată noaptea am umblat prin tot Bucureștiul, nu mi-am găsit copilul pe nicăieri. Are pe corp două tatuaje, o foarfecă și un pieptăn, ea fiind hairstylist”, a mai spus femeia.

Nely Brăniștăreanu s-a întors de urgență acasă și a început imediat să-și caute fiica. Convinsă că Amaliei i s-a întâmplat ceva grav, femeia a apelat la autorități. Potrivit acesteia, Amalia era o tânără responsabilă și liniștită, care nu obișnuia să creeze probleme. Absolventă a Liceului „Spiru Haret” din București, unde a obținut media 9,60 la Bacalaureat, tânăra se pregătea pentru examenul la școala de șoferi și visa să devină hairstylist.

Mama fetei spune că fiica sa a fost răpită

Nely Brăniștăreanu descrie relația fiicei sale cu iubitul, un tânăr de 19 ani, ca fiind una normală și respectuoasă. În ziua dispariției, tânărul a vorbit ultima dată cu Amalia în jurul orei 11:00, dar nu a avut nicio bănuială că ceva ar fi în neregulă. Mama Amaliei subliniază că fiica sa nu pleca niciodată nemachiată sau în haine neglijente și era întotdeauna deschisă în privința locurilor unde mergea.

Zona în care locuiește familia, în Sectorul 5 al Capitalei, este una cunoscută pentru reputația sa nefavorabilă, iar Amalia nu avea prieteni în cartier din acest motiv. Fata a plecat în grabă la magazin, fără chei sau telefon, având doar portofelul cu câțiva lei. Două vecine au văzut-o îndreptându-se spre stradă, dar de acolo nu s-a mai știut nimic despre ea. Mama Amaliei și-a petrecut noaptea căutând-o prin tot Bucureștiul, fără succes.

Nely Brăniștăreanu, profund afectată de dispariția fiicei sale, și-a exprimat temerile cele mai sumbre. „Amalia este un copil dorit cu mari sacrificii, concepută după multe încercări. Tatăl ei a murit într-un accident de mașină când ea avea doar doi ani, iar de atunci am crescut-o singură. Cred că cineva a urmărit-o de mult timp și acum a profitat de momentul potrivit”, a declarat mama tinerei, devastată de situație.

Acum, cu Amalia găsită, speranța se întoarce, dar rămân multe întrebări fără răspuns. Autoritățile continuă să investigheze ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de la dispariția fetei și dacă într-adevăr a fost răpită, așa cum crede mama ei. Amalia, confuză și încă traumatizată, va trece printr-un proces medical și psihologic pentru a-și reveni complet.