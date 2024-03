Noi alerte cu bombă la Moscova. Mai multe centre comerciale au fost evacuate, luni.

Rusia a intrat în doliu național, a doua zi după masacrul luptătorilor Stat Islamic de la sala de concerte a complexului comercial Crocus, unde aproape 160 de oameni au decedat.

Sute de persoane aduc flori şi alte omagii la Crocus City Hall din Krasnogorsk, la periferia Moscovei, în timp ce angajaţii serviciilor de urgenţă spun că încă mai caută persoane în interiorul complexului de divertisment grav avariat.

In Moscow, people are being evacuated en masse from shopping centers after reports of mining



Evacuations were carried out at the Mozaika shopping center on Kozhukhovskaya Street, and two Gorod shopping centers in the Lefortovo area and on Ryazansky Prospekt.