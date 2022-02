Urmatoarea reteta este ideala pentru cei care se confrunta deja cu aceasta afectiune care, netratata, pune viata in pericol. Pentru a obtine acest remediu ai nevoie de:

- o radacina de ghimbir de 3-4 cm

- 4 lamai

- 4 catei de usturoi mari

- 1-2 linguri de miere, de preferat biologica

- 2 litri apa

In prima faza, spala bine lamaile, care vor fi folosite cu tot cu coaja, si ghimbirul, apoi curata usturoiul. Taie toate cele trei ingrediente in bucati si introdu-le in blender. Peste pasta obtinuta adauga cei 2 litri de apa, apoi pune la fiert. Amesteca frecvent prin recipientul pus la fiert. Opreste focul la 4-5 minute dupa ce leacul a dat in fiert si lasa-l sa se raceasca. Toarna produsul obtinut intr-un recipient de sticla si adauga mierea de albine.

Pentru a desfunda eficient vasele de sange blocate de placile de aterom, acest remediu trebuie administrat timp de trei saptamani. Astfel, bea zilnic 250 ml din aceasta licoare, cu cel putin 2 ore inainte de masa. In restul timpului, pastreaz-o in frigider. Dupa scurgerea celor trei saptamani, poti face o pauza de o saptamana, dupa care poti relua intreg procesul de administrarea a remediului.