Potasiul este un nutrient crucial, care joaca un rol cheie in puterea musculaturii, functionarea nervilor si sanatatea inimii. Si daca nu este asigurat necesarul zilnic (aproximativ 4.700 mg, la o dieta medie de 2.000 de calorii, zilnic) se poate ajunge la o deficienta care se manifesta prin oboseala, crampe musculare, palpitatii si ameteala.

Banana este cel mai cunoscut aliment bogat in potasiu. Intr-adevar, o banana medie are cam 422 mg de potasiu, deci e nevoie de 11 banane pentru a acoperi necesarul zilnic. De fapt, există alte 5 surse alimentare nebănuite care conțin mai mult potasiu decât o banana, ceea ce înseamnă că putem găsi cu ușurință alimente care să ne ajute să atingem cantitatea zilnică recomandată de potasiu și să ne menținem într-o stare de sănătate optimă.

Cartof dulce

Este un aliment din ce in ce mai cunoscut si la noi. Cartoful dulce, desi este destul de scump, contine o cantitate mare de nutrienti, un singur cartof de marime medie, gatit la abur sau fiert, avand peste 540 mg de potasiu.

Avocado

Acest fruct exotic si-a facut aparitia, la inceput timid, in majoritatea supermarketurilor. Desi trebuie sa ai rabdare cateva zile sa se coaca (putini sunt cei care au norocul sa cumpere avocado copt – aici aflati cum puteti accelera procesul), asteptarea merita, scrie Lyla.ro. Doar jumatate de avocado contine peste 480 mg de potasiu, mai mult decat o banana. Acest fruct deosebit poate fi consumat simplu, pe paine, sub forma de sos, sau in combinatie cu alte fructe si seminte, sub forma de smoothie.

Fasole uscata alba

Indiferent cum o gatiti, fasolea alba este o sursa uluitoare de potasiu. Intr-o jumatate de cana de boabe se gaseste mai mult de jumatate de gram din acest mineral atat de important pentru organism. Avand in vedere ca a inceput Postul Craciunului, puteti consuma fasole mai des. Sub forma de mancare traditionala, dar fara ciolan, chili cu fasole, in ciorba sau in salata, frecata sau prajita.

Iaurt

Daca aveti nevoie de o gustare rapida si sanatoasa, un iaurt este intotdeauna o optiune la indemana. 250 de grame de iaurt integral contin peste 570 mg de potasiu, dar si calciu si alti nutrienti. Alegeti intotdeauna varianta simpla, fara zahar sau fructe, cereale. Daca urmati o dieta, si iaurtul degresat sau cel partial degresat este bun.

Spanac

Spanacul este recunoscut pentru continutul sau ridicat de fier, insa are si o cantitate mare de potasiu. 840 mg de potasiu se gasesc doar intr-o cana de spanac crud. Desi majoritatea romanilor consuma spanacul gatit “clasic”, cu usturoi si smantana, acesta poate fi consumat crud in salate, smoothie sau in sandvici, in locul salatei verzi. Daca nu esti obisnuit cu gustul, primele frunze pot parea amare sau acre. Apoi, incet, spanacul poate ajunge in topul preferintelor.

