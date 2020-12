Alianța USR-PLUS a decis pe cine trimite în Cabinetul condus de Florin Cîțu. Care sunt cei șapte miniștri

Care sunt cei șapte miniștri USR-PLUS din guvernul condus de Florin Cîțu

În urma votului Comitetului Politic USR și al Consiliului Național PLUS miniștrii propuși de Alianța USR PLUS să facă parte din Guvernul de coaliție PNL-USR PLUS-UDMR sunt: Dan Barna (Viceprim-ministru), Cătălin Drulă (Ministerul Transporturilor), Claudiu Năsui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), Stelian Ion (Ministerul Justiției), Cristian Ghinea (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), Vlad Voiculescu (Ministerul Sănătății) și Ciprian Teleman (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării).

Dan Barna - vicepremier

Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor

Claudiu Năsui - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Stelian Ion - Ministerul Justiției

Cristian Ghinea - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Vlad Voiculescu - Ministerul Sănătății

Ciprian Teleman - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Cine sunt miniștrii Alianței USR-PLUS din viitorul Guvern

Dan Barna este copreședintele USR PLUS și deputat de Sibiu la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020, Dan Barna a fost vicepreședinte al comisiei de politică externă și membru în comisia de afaceri europene din Camera Deputaților. În calitate de președinte USR a coordonat proiectul Fără Penali, care a reușit să strângă peste un milion de semnături pentru schimbarea Constituției. Cu o experiență vastă ca expert în finanțări europene înainte de a intra în politică, Dan Barna a făcut parte din guvernul tehnocrat în 2016 și a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Cătălin Drulă este deputat de Timiș la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020 a fost membru în Comisia pentru transporturi şi infrastructură și președintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Cătălin este de profesie inginer software, a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea, a revenit în țară și a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT. Este unul dintre fondatorii Asociației Pro Infrastructură, care realizează filmări aeriene ale șantierelor de construcții și monitorizează progresul lor.

Claudiu Năsui este deputat de București la al doilea mandat. În primul mandat de deputat a fost membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și a promovat mai multe legi pentru debirocratizare. În 2016, Claudiu a fost consilier al ministrului Finanțelor în guvernul condus de Dacian Cioloș, având experiență în consultanță financiară și în sectorul bancar. Claudiu a absolvit Facultatea de finanțe a Universității Paris-Dauphine și a terminat un Master la universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanțelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platformă de transparență bugetară.

Stelian Ion este deputat de Constanța la al doilea mandat. În legislatura 2016-2020 a fost membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, dar și membru în Comisia specială în care s-au dezbătut legile justiției și codurile penale și a luptat împotriva modificărilor nocive propuse de PSD. Stelian a contribuit la redactarea textului care a stat la baza proiectului Fără penali în funcții publice. A redactat și inițiat mai multe propuneri legislative de corectare a legilor justiției, dar și proiectul de înființare a DNA-ului pădurilor.

Cristian Ghinea, europarlamentar din 2019, este vice-președinte al Comisiei de Dezvoltare Regională (REGI), membru în Comisia de Control Bugetat și Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. În 2016 a fost ales deputat de București, după mandatul ca Ministru al Fondurilor Europene în guvernul tehnocrat, perioadă în care a transparentizat contractele cu fonduri europene ale României, o premieră pentru țara noastră.

Vlad Voiculescu a fost ministrul Sănătății în Guvernul Cioloș între mai 2016 și ianuarie 2017, numele său fiind legat de proiecte precum mecanismul electronic de feedback al pacientului, platforma de raportare a lipsei medicamentelor, inițiative pentru depolitizarea managementului de spital și demararea pregătirii proiectelor spitalelor regionale.Este economist, absolvent al Vienna University of Economics and Business Administration, cu peste 10 ani experiență de lucru internațională în companii de top. Vlad este, de asemenea, inițiatorul unor proiecte non-profit, precum Rețeaua, MagiCAMP, MagicHOME și altele. De ajutorul concret oferit prin aceste proiecte au beneficiat câteva zeci de mii de familii cu copii cu afecțiuni grave de sănătate. Vlad este unul dintre inițiatorii mișcării politice care a demarat în 2017 cu Platforma România 100, devenind mai târziu PLUS și mai apoi USR PLUS. În prezent, el este copreședinte al USR PLUS București și membru al Biroului Național PLUS.

Ciprian Teleman și-a început activitatea profesională ca cercetător științific la Institutul Geologic al României, unde a lucrat opt ani, urmând apoi o carieră în domeniul consultanței de management și al antreprenoriatului. În ultimii 15 ani a lucrat cu peste 400 de companii antreprenoriale românești sau multinaționale pentru creșterea nivelului de performanță a echipelor și implementarea unor sisteme moderne de definire și măsurare a performanței. În 2017, după absolvirea unor cursuri cu tema „Digital Strategies for Business“ la Columbia Business School/EMERITUS Institute of Management, a cofondat Max-BA, o platformă de business pentru digitalizarea activității financiar-contabile a întreprinderilor mici și mijlocii. Pasiunea lui Ciprian Teleman este transformarea sistemelor organizaționale prin creșterea gradului de cooperare, conectarea la inovație și la dezvoltările globale din domeniile respective de activitate. În prezent, este președintele PLUS Ilfov, a transmis Alianța USR-PLUS marți seara într-un comunicat de presă.