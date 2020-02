VIDEO Alexandru Raicu, Judokanul Zilei în Europa, după victoria de la Openul din Austria

Judoka Alexandru Raicu a obținut sâmbătă victoria la categoria 73 de kg, la Openul de la Oberwart, din Austria.. În finală, luptătorul nostru l-a întâlnit pe campionul Germaniei.

Președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, a declarat că victoria lui Alexandru Raicu este foarte importantă pentu calificarea la Olimpiada de la Tokio.

„Înseamna un aur și imnul cântat după o perioadă de relativa seceta la seniori, apropo de medalia de aur. Am mai obținut în ultima vreme prin Andreea Chițu, au trecut câteva luni de atunci, și apoi un bronz. E foarte important pentru ca e lupta pentru calificarea la olimpitadă, pe de o parte, pe de altă parte, este foarte importantă pentru Alexandru Raicu, în calitatea lui de sportiv tânăr. Un baiat foarte dârz, dur, de 23 de ani, care se află la primul lui aur la seniori. El a mai avut medalii la juniori, la tineret sau la cadeti. De data asta, la competitia asta de seniori, a dat-o bine, am monitorizat toate evoluțiile lui de astazi, a fost cel mai bun sportiv din competiție, de la toate categoriile, în mod evident, m-am uitat cu atenție. Ceea ce ma bucura foarte mult”, a spus Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.

Judoka român are speranțe că, prin performanța obținută în Austria se apropie tot mai mult de calificarea la Olimpiada de la Tokyo.

„Ar mai avea nevoie în următoarele două sau trei luni de niște rezultate. El este undeva în lume, astăzi, între primii 40, dar mai are nevoie, repet, de cateva rezultate ca să completeze lista judokanilor calificați la olimpiadă, pe care astăzi se înscriu, pe acea listă, Andreea Chițu în primul rând, Vlăduț Simionescu, de la categoria plus, Monica Ungureanu, sperăm Loredana Ohris și acum Alexandru Raicu.”, a mai spus Cozmin Gușă.

După prima zi, România s-a clasat pe locul doi între națiuni la openul austriac. Pe locul întâi se află Japonia, cu două medalii de aur, iar pe trei, Rusia, cu o medalie de argint și una de bronz.