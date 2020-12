Alexandru Rafila, surprins după ce a fost propus premier: ”Trebuie gândită cu responsabilitate o astfel de hotărâre” - Ce va face dacă va fi prim-ministru

”Nu am discutat înainte, m-a luat prin surprindere, ca și pe dumneavoastră. Înțeleg că nu sunt singura propunere. Mă bucur că m-a luat în calcul, dar trebuie gândită cu responsabilitate o astfel de hotărâre.

Prima măsură pe care aș lua-o ar fi să alegem o echipă de miniștri care să poată lua decizii importante.

În mod evident, doar dacă rezolvăm această problemă medicală putem să ne gândim la pornirea economiei. Unele măsuri luate de actualul guvern au afectat mult. Redeschiderea școlilor nu era justificată. Redeschiderea școlilor ar trebui să fie una dintre primele decizii ale guvernului”, a declarat Alexandru Rafila la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă se va vaccina anticoronavirus, Alexandru Rafila a precizat: ”Absolut că mă noi vaccina, este natural să fac acest lucru. Exemplele pe care personalul medical și persoanlitățile le pot da sunt extrem de importante. Planificarea vaccinării va fi destul de dificilă și lungă. Dacă vor fi și alte vaccinuri, durata campaniei de vaccinare ar putea fi mai mică și, în luna septembrie, din punct de vedere al pandemiei, România a trecut de acest pas. Mi-aș dori ca România să nu facă parte din acele țări care reușesc să-și vaccineze cetățenii într-un timp mai lung”, a mai spus Rafila.

Ce va face dacă va fi prim-ministru

”Noi trebuie să avem două paliere de competențe. La nivel politic, mi se pare ciudat să reformezi domenii despre care nu ai habar, cel de-al doilea este al instituțiilor publice pe care trebuie să le coordonezi cu profesioniști. Se poate rezolva. Din păcate, nu a existat niciun fel de aplecare pentru profesionalizarea managementului de spitale.

Am făcut pasul spre PSD pentru că aici lucrurile încep să se schimbe. Din păcate, nu am văzut o astfel de schimbare la alte partide, partea profesională a fost lăsată pe planul al doilea”, a mai spus Alexandru Rafila, la Realitatea PLUS.