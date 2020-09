Alexandru Rafila: „ Numărul de cazuri de CoVID la nivel național va crește”

Alexandru Rafila: „Îngrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie în ceea ce privește creșterea numărului de cazuri. Eu am o speranță care nu îmi dau seama dacă este fundamentată de evoluția bolii sau adaptabilitatea sistemului de sănătate. Vă dau un exemplu: Franța are 7.000 de cazuri noi pe zi, proporțional are mai multe decât România. Noi suntem la o incidență cumulată de 85 de cazuri la suta de mii de locuitori, Franța are 130 de cazuri, Spania are 240. Nu mai observăm aceleași probleme care erau în primăvară. Mortalitatea e mult mai mică, din nefericire noi suntem pe primul loc la mortalitate”.

Profesorul Rafila a mai vorbit și despre creșterea cazurilor.

„Va crește numărul de cazuri. Pentru copii nu este dramatic, dar numărul de cazuri la nivel național va crește”, a precizat acesta.

Reprezentantul României la OMS speră ca forța SARS-CoV-2 să scadă în timp.

Alexandru Rafila: „Eu am o singură speranță: ca virulența acestui microorganism să scadă în timp și, chiar dacă va produce infecții, să producă infecții în general ușoare”.

Medicul consideră necesară existența unui stoc de măști în fiecare unitate școlară, pentru a compensa accidentele când masca unui copil se rupe.

Alexandru Rafila: „Dacă un copil o să vină cu o singură mască la școală și o rupe - este o chestiune care se va întâmpla - o rupe, o scoate sau o scapă pe jos, încearcă să o schimbe cu un coleg - sunt copii, noi asta nu înțelegem și trebuie să se manifeste ca atare - nu știu cea mai bună soluție. Probabil că existența unui stoc de măști care să compenseze toate aceste lucruri în școală.”