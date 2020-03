Alexandru Rafila: Vom extinde testarea pentru coronavirus la mai multe categorii de persoane

Testarea în masă. Cine trebuie testat

Întrebat despre testarea în masă și testele care pot fi făcute la clinici private, Alexandru Rafila a declarat, la Realitatea PLUS, că în urmă cu două zile Comisia Europeană, pe data de 18 (18 martie - n.red.) a dat o recomandare clară statelor membre privind categoriile de persoane care trebuie testate.

„Cine nu trebuie in mod obisnuit testat sunt persoanele asimptomatice, deci chiar daca sunt contacti ai unor persoane infectate, dacă nu ești simptomatic, nu trebuie să fii testat. În schimb, trebuie să extindem testarea la niște categorii la care până în momentul de față nu am făcut teste. De exemplu, toate persoanele care lucrează în sectorul sanitar și au simptomatologia unei infecții respiratorii ar trebui testate. De asemenea, toate persoanele, indiferent de spitalul in care se găsesc, care au pneumonii severe, și la care este exclusă altă etiologie, adică nu sunt pneumonii de origine gripală, atunci trebuie să le testăm pentru coronavirus. Și, bineînțeles, în afară de ele, toate persoanele simptomatice, care fie vin din țări afectate, fie sunt contacte ale persoanelor care sunt deja bolnave. Cam ăsta este spectrul de persoane care trebuie incluse în testare”, a explicat Alexandru Rafila, reprezentant al OMS în România.

Până vineri, 20 martie, erau 308 cazuri confirmate de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate, iar 11 se află în terapie intensivă, dintre care două în stare gravă. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 4.044 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 45.432 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Vaccinul împotriva COVID-19. Când va sosi în România

Despre vaccinul care ar urma să fia adus în România, Rafila a explicat că acesta va veni într-un an de zile, și nu în doua-trei luni. Acesta a precizat că după teste pe animale, se testează pe subiecți umani, iar după ce se constată că nu produce niciun fel de daune atunci se poate trece la testare.

„Este unul din vaccinurile candidate, pentru că sunt multe țări care lucrează la producerea unui vaccin, Marea Britanie, Israel, China, Statele Unite, Japonia, Franța , Canada. Unul dintre vaccinuri, care face în momentul de față obiectul unui studiu clinic, va fi testat și în România. Rămâne de văzut dacă este eficace, adică dacă vom obține în urma administrării un răspuns imunoprotector, care să fie și stabil, pe de o parte, și, pe de altă parte, dacă va fi un vaccin care nu va produce reacții adverse importante, care sa-l faca inutilizabil. Dupa terminarea studiului clinic, urmeaza aprobarea de catre agentia medicamentului din Marea Britanie, apoi poate fi produs. Din această cauză nu trebuie să ne așteptăm că vom avea un vaccin în două-trei luni, ci mai degrabă un an de zile cel puțin”, a mai spus Rafila, la Realitatea PLUS.

Menționăm că Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a anunțat vineri că România se va număra printre țările care vor testa vaccinul împotriva coronavirusului.