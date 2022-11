„Nu avea ce să mi se reproşeze, nu a fost un lucru pe care l-am făcut pe cont propriu, am fost în Cuba fiindcă încă din luna ianuarie Guvernul României a semnat un memorandum de înţelegere cu această ţară prin care trebuia să încheiem un acord bilateral în domeniul sănătăţii, el trebuia semnat. Şi am folosit oportunitatea legată de un congres internaţional la care au participat 30 de miniştri ai sănătăţii.

Cu această ocazie, dincolo de întâlnirile bilaterale, am avut ocazia să pot să semnez acest acord bilateral cu omologul din Cuba şi, mai mult decât atât, am încercat să văd care este realitatea care a fost foarte mult comentată în anii anteriori, în ţara noastră, legat de produsele biologice dezvoltate în această ţară. Au o industrie puternică farmaceutică, chiar dacă pare ciudat pentru unii sau contestă acest lucru, eu am fost foarte aplicat în această vizită şi am mers nu numai la compania producătoare, am mers la autoritatea de reglementare, agenţia medicamentului din Cuba. Am vizitat două spitale să văd cum se administrează anumite medicamente şi unele dintre ele care sunt înregistrate în multe ţări, una dintre ele fiind chiar din Uniunea Europeană, tratează boli care la noi nu au răspuns”, a declarat Alexandru Rafila, duminică seara, la un post TV.

„Atacurile au venit din zona USR şi ceea ce mi se pare inacceptabil este limbajul, trivialitatea, agresivitatea şi lipsa de bun simţ care au însoţit aceste mesaje. Eu nu cred că cineva care reprezintă statul român, facem abstracţie de persoana mea, poate să fie în felul ăsta calificat într-un mod inacceptabil. Cred că civilizaţia, dialogul - nu trebuie să fie neapărat constructiv, poate să fie şi polemic, dar o limită a bunului simţ şi a păstrării adevărului într-o zonă de normalitate cred că este necesar”, a mai spus Alexandru Rafila.