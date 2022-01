Primele cantităţi de Molnupiravir, medicament care se administrează pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, „cu risc crescut”, în centrele de evaluare sau în spitale, ar putea ajunge în ţară la finalul acestei săptămâni, a anunţat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Când ajunge Molnupiravir în România

„Lucrul pe care îl anunţ acum în premieră – am încheiat contractul, am semnat şi am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative, Molnupiravir, mă refer la cel care se administrează pacienţilor cu risc crescut, simptomatici, în centrele de evaluare sau în spitale. Primele cantităţi vor ajunge în România fizic probabil la sfârşitul acestei săptămâni iar la direcţiile de sănătate publică, să le distribuie spitalelor şi centrelor de evaluare, în primele zile ale săptămânii viitoare.

Este un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile pentru scăderea presiunii pe secţiile de terapie intensivă şi – ceea ce ne preocupă pe toţii – pentru reducerea numărului de decese. Pentru că de data aceasta discutăm de antivirale la care s-a măsurat acest efect şi el este certificat de studii ştiinţifice, pe când celelalte pe care le-am avut la dispoziţie până în momentul de faţă – mă refer la Favipiravir – nu aveau acest efect, ci doar de reducere a duratei bolii. Celălalt, Arbidolul, iese din discuţie, pentru că nu avea în spate niciun fel de studiu care să certifice aceste lucru”, a explicat Alexandru Rafila.

Molnupiravir. Cum funcționează Molnupiravir

Molnupiravir, produs de Merck, și Paxlovid, produs de Pfizer, sunt în acest moment primele medicamente antivirale din lume dezvoltate special pentru a trata infecția cu virusul SARS-CoV-2. Aprobarea pentru folosirea acestora în tratarea COVID-19 a fost dată la sfârșitul anului trecut. Molnupiravir a redus cu aproximativ 30% spitalizările şi decesele în cadrul studiului clinic la pacienţii cu risc ridicat, în timp ce Paxlovid a redus cu 89% riscul de spitalizare şi de deces legat de COVID-19.

Molnupiravir nu este autorizat pentru pacienţi cu vârste mai mici de 18 ani, întrucât substanţa lui activă ar putea afecta creşterea oaselor şi a cartilajelor, potrivit agenției americane FDA.

Molnupiravir se administrează în opt doze pe zi timp de cinci zile. Acest medicament acţionează pătrunzând în genomul virusului pentru a promova mutaţii care îi limitează capacitatea de răspândire.

Primul antiviral oral impotriva COVID-19 - Molnupiravir - vizează o enzimă pe care virusul SARS-CoV-2 o folosește pentru a se multiplica, introducând erori in codul genetic al virusului. Acest lucru ar trebui să impiedice virusul să se înmulțească, astfel incât să impiedice creșterea incărcaturii virale în organism și să reducă severitatea bolii.

Comercializat sub numele de Lagevrio, Molnupiravir, medicament produs sub formă de pastile, a fost aprobat la jumătatea lunii noiembrie 2021 de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) pentru utilizare în regim de urgenţă, înainte ca tratamentul să primească o autorizare oficială privind lansarea sa pe piaţă. Lagevrio este autorizat din noiembrie în Marea Britanie şi în SUA, unde este folosit și Paxlovid.

Alexandru Rafila, PRECIZĂRI despre prescrierea și administrarea Favipiravir

„Un lucru foarte important este legat de funcţionalitatea acestor centre ambulatorii de evaluare, care sunt funcţionale, majoritatea. Cred că sunt 174 sau chiar mai multe, erau 174 ieri sau alaltăieri. Sunt operaţionalizate. Am distribuit în toate aceste centre medicaţia antivirală. Mă refer la Favipiravir. Asta avem în momentul de faţă. Am deschis calea prescrierii ambulatorii de Favipiravir şi achiziţionarea din farmacii, dar e mai important să administrezi acest medicament la persoane care au fost anterior evaluate, pentru că, aşa cum discutam, nu toată lumea trebuie să ia medicaţie antivirală.

Pe de altă parte, ea se poate administra numai după evaluarea care certifică faptul că persoana nu are patologii sau o stare fiziologică, dacă ne referim la femei, de exemplu la gravide sau persoane care intenţionează să devină gravide în perioada următoare, atunci trebuie să existe prudenţă în administrarea acestor medicamente”, a explicat ministrul Alexandru Rafila.