„Poziţia Ministerului Finanţelor a fost constantă. Nu am susţinut această lege. Odată cu promulgarea ei, am demarat o analiză să vedem exact care sunt consecinţele şi vom prezenta această analiză, plus o situaţie centralizată cu regimul juridic pe această chestiune din alte ţări. Suntem în contact şi cu Ministerul Justiţiei pentru această analiză. Poziţia noastră a fost constant împotrivă", a declarat Alexandru Nazare, joi.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul.