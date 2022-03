O echipă de scafandri turci a recuperat din Marea Neagră, la nord de Istanbul, un obiect "similar cu o mină" a cărui prezenţă fusese semnalată de pescari, relatează sâmbătă Reuters, citând Ministerul turc al Apărării, potrivit Agerpres.

Garda turcă de Coastă a confirmat informaţia din presa locală că "este probabil să fie vorba de o mină".

What appears like a stray naval mine drifts into the Bosphorus from the Black Sea.



